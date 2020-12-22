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22 декабря,
2020
Новости

В Госдуме хотят обязать соцсети самостоятельно блокировать контент

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Депутаты «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Госдуму поправку, обязывающую социальные сети контролировать размещенный контент и блокировать его при обнаружении противоправной информации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента и текст документа. Хинштейн позже сказал агентству, что меры не носят «репрессивного характера», а направлены на «наведение порядка в интернете».

Согласно документу, речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, рекламе интернет-казино и дистанционной продажи алкоголя, данных о способах изготовления и употребления наркотиков, информации, склоняющей детей к опасным для жизни незаконным действий, а также о способах совершения самоубийства и призывах к нему.

Кроме того, соцсети обяжут выявлять информацию, которая «в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, [выражает] явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ» или органам госвласти. Также в качестве требующего блокировки контента называются призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Если владелец обнаружил незаконный контент, то он будет «обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа [к нему]», говорится в поправке. Если он не может самостоятельно оценить противоправность контента, то должен будет направить сообщение в Роскомнадзор.

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