В городах Сибири снова прошли акции в поддержку Хабаровска

На акции в поддержку хабаровчан в одиночные пикеты вышли жители Новосибирска и Иркутска. Об этом сообщает Тайга.инфо.





Так, на площади Ленина в Новосибирске прошла несогласованная акция в поддержку протестов в Хабаровске. Также там собирали подписи против результатов голосования по поправкам в Конституцию, которые предполагаю обнуление президентских сроков Владимира Путина, и выступают в поддержку протестов в Белоруссии. На площади собрались около 80 человек.