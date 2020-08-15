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15 августа,
2020
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В городах Сибири снова прошли акции в поддержку Хабаровска

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На акции в поддержку хабаровчан в одиночные пикеты вышли жители Новосибирска и Иркутска. Об этом сообщает Тайга.инфо.


Так, на  площади Ленина в Новосибирске прошла несогласованная акция в поддержку протестов в Хабаровске. Также там собирали подписи против результатов голосования по поправкам в Конституцию, которые предполагаю обнуление президентских сроков Владимира Путина, и выступают в поддержку протестов в Белоруссии. На площади собрались около 80 человек.

В городах Сибири снова прошли акции в поддержку Хабаровска
Фото: Тайга.инфо

Кроме того, протестующие заступились за водителя, которого пытались остановить сотрудники ГИБДД, за то, что он просигналил протестующим. Собравшиеся обступили машину и полицейских и скандировали «Отпускай!». Водителя отпустили без протокола. Добавим, что одного участника акции позже задержали полицейские. Они составили на активиста Павла Матвиенко протокол за «нарушение масочного режима».


В Иркутске в согласованном шествии в поддержку протестующих в Хабаровске поучаствовали 200−250 человек. Протестующие собрались возле памятника Александру III и прошли шествием по центру города.

На акции также звучали лозунги «Хабаровск, мы с тобой», «Поднимайтесь города, с нашей Родиной беда», «Нас будет больше», «Долой царя!», «Путин — вор» и «Чемодан, вокзал, Воронеж!», относящийся к назначенному президентом врио губернатора Игорю Кобзеву (до 2017 года он работал в воронежском МЧС). На плакатах также было написано «Свободу политзаключенным!».

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