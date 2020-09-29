В Горном Алтае депутаты начали импичмент главы

Свою подпись под документом оставили 14 депутатов собрания, пишет Тайга.инфо со ссылкой на одного из подписавшихся Сергея Кухтуекова. Свои требования депутаты озвучили на сессии собрания 29 сентября. Среде тех, кто поддержал импичмент — депутаты от КПРФ, «Справедливой России» и независимые одномандатники.

«Рассмотреть на внеочередной сессии Эл Курултай (госсобрание республики - прим. ред.) вопрос о выражении недоверия главе Республики Алтай Олега Хорохордина за ненадлежащее исполнение им как главой региона своих обязанностей. Мотивы и основания отражены в нашем обращении. Документ в установленном законом порядке я передаю нашему председателю», — сказал руководитель депутатской группы «Независимые депутаты Республики Алтай» Аскар Тулебаев.





В частности депутаты упрекнули Хорохордина в сокрытии проблем республики и замалчивании важных вопрос, скрытии всего этого на положительными докладами.





«Хорохордин не смог организовать функционирование и взаимодействие правительства республики, его министерств и парламента. Вопросы внутренней политики в республике пущены на самотек, отсутствует взаимодействие органов исполнительной власти республики с органами местного самоуправления, периодически в органах местного самоуправления возникают конфликтные ситуации, которые не может урегулировать глава республики, — цитирует Тайга.инфо документ.





Также на сессии 29 сентября большинство депутатов парламента выступили против назначения Динары Култуевой зампредседателя правительства по социальным вопросам, тогда как глава подписал документы о назначении ее и.о. 11 августа.





Отметим, всего в парламенте 41 кресло. Во фракции единороссов 24 депутата, в фракции «Независимые депутаты Республики Алтай» — восемь человек, КПРФ — пять, у ЛДПР, «Родины» и эсеров — по одному.





Главой Республики Алтай Олег Хорохордин стал в 2019 году, когда после ухода в отставку предыдущего главы Александра Бердникова Владимир Путин назначил его врио главы Республики Алтай. На выборах в 2019 году Хорохордин получил 58% голосов и выиграл в первом туре. До этого Олег Хорохордин трудился в аппарате полпреда президента Центральном округе, работал в управлении делами президента РФ по внутренней политике, в 2012-м возглавил совет федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности — НП «ГЛОНАСС». Также он работал в секретариате вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и его преемника Максима Акимова.





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