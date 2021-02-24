В Горно-Алтайске загорелся один из крупнейших торговых центров

В Горно-Алтайске загорелся торговый центр «Ткацкий-1». Площадь пожара составила около 1 тыс. кв. метров.

По данным Главного управления МЧС по Республике Алтай, на тушении пожара задействованы три пожарные части – две из Горно-Алтайска и одна из Маймы.





Причины пожара пока неизвестны, данных о пострадавших тоже нет. В МЧС отметили, что распространению огня способствовало позднее сообщение о возгорании.





Очевидцы говорят, что горит второй этаж здания. По городу распространяется запах гари.





Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выехал на место пожара в торговом центре «Ткацкий». По предварительной информации МЧС, пострадавших нет, все своевременно эвакуировались. На месте пожара развернут оперативный штаб. Руководит ликвидацией пожара начальник Главного управления МЧС по Республике Алтай полковник Андрей Бурлаков.