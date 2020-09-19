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19 сентября,
2020
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В Горбольницу №3 поступил рентген-аппарат за 7 млн рублей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В инфекционное отделение больницы №3 Томска, которое работает с пациентами с COVID-19, поступил передвижной цифровой рентгеновский аппарат стоимостью 7 млн рублей, сообщает обладминистрация. 

В Горбольницу №3 поступил рентген-аппарат за 7 млн рублей
Фото: Область здоровья

Оборудование уже поступило в медучреждение и начало работать.


«Портативный рентген-аппарат позволяет нам проводить исследования за пределами рентген-кабинета, в том числе в палатах, что особенно важно для маломобильных пациентов, а при необходимости даже в реанимации», – отметил заведующий рентгенологическим отделением больницы № 3 Томска Вадим Олофинский.


Как сообщает администрация, аппарат обладает высокой разрешающей способностью, дает четкие изображения, при этом снижена лучевая нагрузка на пациента.


Это не единственный передвижной цифровой рентгеновский аппарат, который закупили томские больницы. Согласно данным системы Фокус.контур, Медсанчасть №2 тоже приобрела переносной рентген только за 3,5 млн рублей, контракт заключили с томской компанией «Евромед». 

В Горбольницу №3 поступил рентген-аппарат за 7 млн рублей

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