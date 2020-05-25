В Горбольнице №3 отделение закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19 среди медиков

По словам одного из собеседников ТВ2, заражения среди медиков начались после того, как в пульмонологическое отделение больницы перевели пациентов с коронавирусом из Медсанчасти №2. У больных было официально установлено воспаление легких, но не был подтвержден COVID-19. В результате заразились двое сотрудников. Другие источники подтвердили нам факт вспышки коронавируса и последующего карантина в отделении.

Не секрет, что были переводы, очень много переводов, — рассказал ТВ2 один из сотрудников Горбольницы №3. — Как нам рассказали, во второй медсанчасти больных ковидом лечили, но не долечивали и переводили в пульмонологическое отделение. Рентген их водили делать, там диагноз коронавирус подтверждался. Поэтому и заболела сотрудница отделения, сейчас его закрыли на карантин.

В приемной главврача журналисту ТВ2 подтвердили, что пульмонологическое отделение Горбольницы №3 закрыли на карантин, но отказались назвать причину закрытия.





По данным на 16 мая, коронавирусом в Томской области заразились 43 медработника. Причины их заражения как бытовые (контакты с заболевшими ранее родственниками или близкими знакомыми), так и профессиональные (через пациентов и коллег).



Сообщается, что там, где устанавливаются «профессиональные» очаги, отделения в медицинских организациях закрываются на карантин, проводится их дезинфекция, в течение 14 дней медицинский персонал находится на изоляции.



Ранее ТВ2 стало известно, при каких обстоятельствах заразились врачи в клиниках СибГМУ. Клиники закрыли на карантин не сразу, и они в штатном режиме продолжали работать до майских праздников. Когда 1 мая пришли несколько положительных тестов на коронавирус, медики забеспокоились и решили рассказать ТВ2 о ситуации в клиниках. До самого последнего момента они ходили на работу и общались друг с другом. Сейчас хирургическое, урологическое и гинекологическое отделения клиник закрыты на карантин, часть медперсонала сумела оформить больничные листы, некоторым сотрудникам предложили взять отпуск без содержания.



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