Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. В горах Бурятии под лавиной погиб сноубордист
Новости

В горах Бурятии под лавиной погиб сноубордист

ТВ2 ТВ2

На группу из трех сноубордистов сошла лавина на Пике Дружбы в горах Бурятии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Один человек погиб, один пострадал. Пострадавший и тело погибшего доставлены в Иркутск. Третий участник группы возвращается со спасателями в пешем порядке.

«Днем 6 января в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о сходе снежной массы в горах Тункинского района в местности «Пик Дружбы». «...» Для проведения спасательных работ была привлечена наземная группировка спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Поздней ночью спасатели добрались до места происшествия и оказали пострадавшему необходимую помощь. Эвакуировать мужчину в пешем порядке из труднодоступной скалистой местности не представлялось возможным, в связи с чем было принято решение о привлечении авиации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Утром 7 января для эвакуации пострадавшего в Тункинский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России из Иркутска со спасателями и врачами на борту. Всего к поисково-спасательным работам было привлечено 36 человек и четыре единицы техники.
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.