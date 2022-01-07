В горах Бурятии под лавиной погиб сноубордист

На группу из трех сноубордистов сошла лавина на Пике Дружбы в горах Бурятии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Один человек погиб, один пострадал. Пострадавший и тело погибшего доставлены в Иркутск. Третий участник группы возвращается со спасателями в пешем порядке.

«Днем 6 января в оперативно-дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о сходе снежной массы в горах Тункинского района в местности «Пик Дружбы». «...» Для проведения спасательных работ была привлечена наземная группировка спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Поздней ночью спасатели добрались до места происшествия и оказали пострадавшему необходимую помощь. Эвакуировать мужчину в пешем порядке из труднодоступной скалистой местности не представлялось возможным, в связи с чем было принято решение о привлечении авиации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Утром 7 января для эвакуации пострадавшего в Тункинский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России из Иркутска со спасателями и врачами на борту. Всего к поисково-спасательным работам было привлечено 36 человек и четыре единицы техники.