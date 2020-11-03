В ГИБДД выстроились очереди на регистрацию автомобиля и замену прав. Фото

«С 14 октября, если не ошибаюсь, записаться можно только через Госуслуги. Живой очереди нет, талончиков нет, через Госуслуги не получается, потому что постоянные ошибки. В группе в вк «Регион 70» эта проблема обсуждается, всплывают комментарии, что у кого-то волшебным образом выходит, например, в 5 утра. У кого-то не выходит. В техподдержке Госуслуг ничего внятного не ответили, только что технические работы на сервере ведомства, пробуйте, ждите. Танцы с бубнами какие-то! А срок официально для постановки на учет — 10 дней. В ГАИ дежурный тоже сказал: «Пробуйте, во всех регионах такая проблема», — комментирует ТВ2 Наталья.

В итоге с 30 октября ГИБДД решила принимать посетителей в Томске и Северске по электронной очереди, а в районных подразделениях – в порядке «живой очереди».



При этом, на Госуслугах можно предварительно записаться на прием. Также предварительная запись организована и по телефонам. Для записи на регистрацию транспорта в подразделении Госавтоинспекции города Томска (Иркутский тракт, 79) необходимо позвонить на номер телефона 794-643. Запись осуществляется со вторника по субботу с 09.00 до 10.00 часов и с 15.00 до 16.00 часов.



Также по телефону можно предварительно записаться на получение государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительского удостоверения в городе Томске. Телефон для записи: 794-613 (с 09.00 до 12.00 часов, со вторника по субботу).



«В настоящее время принимаются необходимые меры по устранению технических неисправностей. При фактическом возобновлении работы предварительная запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал госуслуг вновь станет доступной. Информация об окончании работ по устранению технического сбоя и о возобновлении приема граждан через портал госуслуг будет сообщена дополнительно. Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, при посещении подразделений Госавтоинспекция просит граждан соблюдать меры безопасности, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции: использовать защитные маски и держать социальную дистанцию», — подчеркивают в ведомстве.