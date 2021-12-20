В ГИБДД устранили технический сбой, из-за которого томичи не могли получить права и другие документы

Специалисты устранили последствия технического сбоя в ГИБДД, из-за которого ведомство не могло оказывать ряд услуг.

Ранее сообщалось, что региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание услуг гражданам, связанных с регистрацией транспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

20 декабря сотрудники Госавтоинспекции проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах, которые не получили услуги в субботу.



Кроме того, будет обеспечена возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря 2021 года, в последующие дни. Решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы.