В ГИБДД объяснили, почему в Томске были эвакуированы электросамокаты

Только три места, где возможен прокат электросамокатов, предлагала ГИБДД в Томске в рамках пилотного проекта. Однако официальных разрешений никому не давалось. В целом, Томск не готов к массовому распространению самокатов из-за состояния улично-дорожной сети, считает начальник областного управления ГИБДД Александр Золотарев.

Напомним, в апреле 2021 года в Томске появился сервис Whoosh. Парк компании составлял около 800 самокатов, было запланировано увеличение их числа до 1000. Власти города отмечали, что сервис начал работу без какой-то договоренности с ними. Они прорабатывали соглашение о сотрудничестве. А сам Whoosh ввел в Томске «медленные зоны», где скорость передвижения не превышает 15 километров в час. Так, «медленные зоны» установлены в губернаторском квартале, на тротуарах по обе стороны проспекта Ленина от Новособорной площади до пл. Ленина, в Городском саду и на Новособорной площади, в Университетской роще, в парке отдыха «Белое озеро», в Буфф-саду и Игуменском парке, на центральной пешеходной зоне от улицы 19-й Гвардейской Дивизии до стадиона «Политехник».

В конце августа полицейские эвакуировали более 200 самокатов сервиса Whoosh. Региональное УМВД пояснило, что самокаты изъяли после жалоб на бесхозное имущество.

По данным регионального ГИБДД, за семь месяцев 2021 года было зафиксировано 15 фактов ДТП с участием самокатов. Пострадали 10 человек, в том числе, один ребенок.

По словам начальника областного управления ГИБДД Александра Золотарева, улично-дорожная сеть Томска сейчас не готова к такому наплыву самокатов, так как в городе отсутствуют специально выделенные полосы для движения. При этом, власти города совместно с полицейскими прорабатывали этот вопрос, но решения не нашли.

«Говорить о массовом распространении и готовности города совместно с организациями, осуществляющими данные услуги, пока рано. Этот вопрос прорабатывался с мэрией, он поднимался в прошлом году. Юридическим лицам давались разъяснения, что пока город в целом не готов. На сегодняшний день проблема пока не решена, но ей надо заниматься, не откладывая на будущий год. Органы местного самоуправления должны заниматься решением этих проблемных вопросов», – подчеркнул Золотарев.