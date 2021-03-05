В фонде «Томск без сирот» открылась фотовыставка
Благотворительный фонд «Томск без сирот» звучит в общественном пространстве города сравнительно недавно. Однако он занял важную и свободную нишу в общей благотворительной палитре Томска, где уже работают наставники, организована помощь юным мамам. Будучи сами приемными родителями, сотрудники фонда «Томск без сирот» решили оказывать психологическую, методическую и досуговую помощь приемным семьям. Как многие, группа энтузиастов начинала с обычных для волонтеров мастер-классов, игр и помощи с уроками. Сегодня этот этап, начавшийся в 2016 году с велопробега под проливным дождем, стал историей. Ее краткий обзор представлен на фотовыставке в фонде. Ее героями стали приемные семьи. Их истории можно прочесть в короткой, но емкой экспликации. А некоторые семьи поведали о своих радостях и проблемах в прямом общении с залом.
— Перед тем, как забрать четверых детей из детского дома, мы готовили комнату, покупали кровати, одежду, еле-еле наскребли из оставшихся денег на новогодние подарки, а когда они их распаковали, то скривили губы: а где наши айфоны?
Надежда и Анатолий Сысолины – приемная семья с шестью детьми – преподносили свой опыт с юмором. Хотя не менее двух лет им самим было совсем не до смеха. В качестве отдыха взрослые члены семьи просто сидели и смотрели в белую стенку. Нужно было выдохнуть и снять эмоциональный накал, принесенный в дом этими четверыми детьми.
— Инициатором принять в семью еще детей стала наша дочь Снежана, когда она пошла в первый класс, - рассказывает Надежда Валерьевна. – Снежана и Ефим, которому сейчас четырнадцать, живут с нами с самого их рождения, поэтому мы практически не знали, что слово «адаптация» имеет в составе корень «ад».
Саша, Артем и Ярик решали все свои вопросы исключительно с помощью кулаков. Мальчики не могли понять, зачем мама укачивает их двухлетнюю сестру Марию и поет ей колыбельную, потому что в кровной семье всегда было отношение: поплачет и перестанет.
Другая семья – Александр и Татьяна Ткаченко – вспоминает, что медовый месяц (так приемные семьи называют благостный срок после попадания ребенка в семью) равнялся буквально трем дням. Потом полуторагодовалый Саша выл в течение двух с половиной месяцев. Как только он просыпался, в доме звучала его изнуряющая сирена, «от которой хоть прячься в подвал», как пошутил папа. Потом малыш начал драться с детьми, а заодно бил родителей.
Вторую тяжелую адаптацию семья получила в полной мере, решив принять из детского дома Степу и Леру. Супруги Ткаченко стали для этих детей пятой семьей! Из кровной Степа и Лера были изъяты в возрасте трех и четырех лет, а три предыдущие приемные семьи не выдерживали и возвращали их в систему.
Но это темная сторона луны. Обе семьи, с искренностью рассказавшие свои непростые истории, гордятся достижениями детей. Мальчишки из семьи Сысолиных занимают первые места по акробатике. Ушел в небытие вопрос: «А почему я?», и теперь каждый ребенок выполняет все, что поручено, например, ко дню рождения младшей сестры каждый из них приготовил свое блюдо.
А Лера и Степа подружились с кровными детьми Ткаченко, со всеми детьми соседей.
— Несмотря на то, что у них была такая непростая жизнь, они добрые, живые, искрометные, сколько в них желания помогать и желания учиться! – восхищается их приемная мама.
БФ «Томск без сирот» осуществляет свою работу, благодаря поддержке Фонда президентских грантов и неутомимой работе волонтеров. Исполнительный директор Дарья Ли назвала поименно этих симпатичных молодых людей.
— Каждую субботу в свое свободное время они приходят и помогают нам в организации наших мероприятий! – подчеркнула Дарья Ли.
Впрочем, круг людей, которые отзываются на предложения о сотрудничестве с приемными семьями, достаточно широк. Директор по развитию Алена Чумакина рассказала о встречах детей с известными спортсменами. Так, летом состоялась встреча с многократным чемпионом Мира и Европы по Muay Thai и кикбоксингу Артемом Левиным. Спортсмен общался с парнями 12-14 лет, отвечал на их вопросы, подарил свои фото с автографами и вдохновил к их будущим победам. Алена Чумакина поблагодарила томские кинотеатры, которые дарят возможность ходить в кино всей большой семьей. Отдельная признательность была выражена известному клоуну Марине Мысиной, чей персонаж Лепа Сосискин заставил хохотать ребят из приемных семей во время празднования Нового Года. Педагоги, психологи, фотографы, журналисты - оказалось, большое количество людей участвует в жизни фонда. Все они, будучи первыми посетителями фотовыставки, получили в подарок красивые пряники, которые расписали дети во время занятий в ресурсной группе.
Сотрудники фонда будут рады видеть всех на выставке «Свои дети» и приглашают на следующую встречу, которая планируется 13 марта с 11.00 до 18.00. Подробнее расписание можно посмотреть на страничке фонда во Вконтакте. Если вы задумываетесь о том, сможете ли взять под опеку ребенка, если уже являетесь приемной семьей или просто хотите лично поучаствовать в добром деле и расширить круг общения, фонд «Томск без сирот» ждет вас в гости.
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