В фонде «Томск без сирот» открылась фотовыставка

Благотворительный фонд «Томск без сирот» звучит в общественном пространстве города сравнительно недавно. Однако он занял важную и свободную нишу в общей благотворительной палитре Томска, где уже работают наставники, организована помощь юным мамам. Будучи сами приемными родителями, сотрудники фонда «Томск без сирот» решили оказывать психологическую, методическую и досуговую помощь приемным семьям. Как многие, группа энтузиастов начинала с обычных для волонтеров мастер-классов, игр и помощи с уроками. Сегодня этот этап, начавшийся в 2016 году с велопробега под проливным дождем, стал историей. Ее краткий обзор представлен на фотовыставке в фонде. Ее героями стали приемные семьи. Их истории можно прочесть в короткой, но емкой экспликации. А некоторые семьи поведали о своих радостях и проблемах в прямом общении с залом.

— Перед тем, как забрать четверых детей из детского дома, мы готовили комнату, покупали кровати, одежду, еле-еле наскребли из оставшихся денег на новогодние подарки, а когда они их распаковали, то скривили губы: а где наши айфоны?





Надежда и Анатолий Сысолины – приемная семья с шестью детьми – преподносили свой опыт с юмором. Хотя не менее двух лет им самим было совсем не до смеха. В качестве отдыха взрослые члены семьи просто сидели и смотрели в белую стенку. Нужно было выдохнуть и снять эмоциональный накал, принесенный в дом этими четверыми детьми.





— Инициатором принять в семью еще детей стала наша дочь Снежана, когда она пошла в первый класс, - рассказывает Надежда Валерьевна. – Снежана и Ефим, которому сейчас четырнадцать, живут с нами с самого их рождения, поэтому мы практически не знали, что слово «адаптация» имеет в составе корень «ад».





Саша, Артем и Ярик решали все свои вопросы исключительно с помощью кулаков. Мальчики не могли понять, зачем мама укачивает их двухлетнюю сестру Марию и поет ей колыбельную, потому что в кровной семье всегда было отношение: поплачет и перестанет.





Другая семья – Александр и Татьяна Ткаченко – вспоминает, что медовый месяц (так приемные семьи называют благостный срок после попадания ребенка в семью) равнялся буквально трем дням. Потом полуторагодовалый Саша выл в течение двух с половиной месяцев. Как только он просыпался, в доме звучала его изнуряющая сирена, «от которой хоть прячься в подвал», как пошутил папа. Потом малыш начал драться с детьми, а заодно бил родителей.





Вторую тяжелую адаптацию семья получила в полной мере, решив принять из детского дома Степу и Леру. Супруги Ткаченко стали для этих детей пятой семьей! Из кровной Степа и Лера были изъяты в возрасте трех и четырех лет, а три предыдущие приемные семьи не выдерживали и возвращали их в систему.





Но это темная сторона луны. Обе семьи, с искренностью рассказавшие свои непростые истории, гордятся достижениями детей. Мальчишки из семьи Сысолиных занимают первые места по акробатике. Ушел в небытие вопрос: «А почему я?», и теперь каждый ребенок выполняет все, что поручено, например, ко дню рождения младшей сестры каждый из них приготовил свое блюдо.





А Лера и Степа подружились с кровными детьми Ткаченко, со всеми детьми соседей.



— Несмотря на то, что у них была такая непростая жизнь, они добрые, живые, искрометные, сколько в них желания помогать и желания учиться! – восхищается их приемная мама.