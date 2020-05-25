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25 мая,
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В этом году «Плавучая поликлиника» посетит районы после улучшения ситуации с пандемией

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Нынешний рейс по рекам севера Томской области будет юбилейным — двадцатым. Но он не отправится в привычное время, так как его перенесли до улучшения эпидемической ситуации. 

В этом году «Плавучая поликлиника» посетит районы после улучшения ситуации с пандемией
Фото: ТВ2, фото 2019 года

«Из-за пандемии коронавируса мы вынуждены перенести экспедицию. Как только обстановка стабилизируется, медики снова отправятся к жителям северных поселков области, которые их ждут каждый год, чтобы провести осмотры и обследования у высококвалифицированных специалистов», — говорит замначальника департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.


По информации облздрава, в 2019 году медики посетили 33 отдаленных населенных пункта региона и приняли больше пяти тысяч пациентов Парабельского, Молчановского, Каргасокского и Александровского районов.

Отметим, в первый рейс «Плавучая поликлиника» отправилась в рейс в мае 1999 года. С тех пор проект продолжается при поддержке администрации Томской области, медицинского объединения «Здоровье» и финансовой поддержке ОАО «Востокгазпром».

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