В этом году «Плавучая поликлиника» посетит районы после улучшения ситуации с пандемией

Нынешний рейс по рекам севера Томской области будет юбилейным — двадцатым. Но он не отправится в привычное время, так как его перенесли до улучшения эпидемической ситуации.

«Из-за пандемии коронавируса мы вынуждены перенести экспедицию. Как только обстановка стабилизируется, медики снова отправятся к жителям северных поселков области, которые их ждут каждый год, чтобы провести осмотры и обследования у высококвалифицированных специалистов», — говорит замначальника департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.





По информации облздрава, в 2019 году медики посетили 33 отдаленных населенных пункта региона и приняли больше пяти тысяч пациентов Парабельского, Молчановского, Каргасокского и Александровского районов.