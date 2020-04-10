В этом году больше городских территорий обработают от клещей

Противоклещевую обработку по решению мэра проведут на территориях вблизи социальных объектов, стадионов, в лесных массивах города. Всего, по сообщению мэрии, в перечень вошли более 45 объектов. Меры решили принять после рекомендаций Роспотребнадзора и энтомологической оценки.
«Ежегодно мы увеличиваем площадь обработки города от клещей и грызунов. Так, если десять лет назад работы проводились на 300 гектарах, то сегодня обрабатывается уже более 780 га. Каждый год в Томске появляются новые общественные пространства, которые становятся местом притяжения горожан, и задача муниципалитета – обеспечить безопасность людей. Так, в этом году мы включили в техническое задание для подрядчика новый сквер по улице Кутузова, который создали в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» , зеленую зону в районе «Тропы здоровья» в южной части города и другие территории. Особое внимание уделим обработке детских загородных лагерей. И я считаю, что с таким же ответственным подходом к содержанию своих территорий должны действовать все собственники», – рассказал мэр Томска Иван Кляйн.
Всего на обработку территорий из городского бюджета потратят более 2,2 млн рублей. Специалисты начали составлять графики с учетом раннего таяния снега.
По сообщению мэрии, обработку проведут в Лагерном саду, Академгородке, в скверах по ул. 5-й Армии, Мокрушина, Березовой роще на Каштаке, на стадионе «Кедр», в парковой зоне Мавлюкеевского озера, на территории Санаторно-лесной школы, на мемориале Южного кладбища, кладбищ в пос. Бактин, в районе вокзала Томск-II, дер. Воронино, мкр. Спичфабрики, на Потаповых лужках, в Сосновом бору, в пос. Степановка (в районе большого трамплина), у детских загородных лагерей, в Михайловской роще, в Березовой роще пос. Светлый, в окрестностях поселков Аникино, Геологов, Просторный, Апрель, селах Дзержинское, Тимирязевское.
Все мероприятия по обработке завершатся до конца мая, если погодные условия будут благоприятными. В начале осени, когда начнется пик активности лугового клеща, Лагерный сад обработают повторно.
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