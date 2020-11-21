В эти выходные томички и не только могут принять онлайн-участие в Moscow FemFest-2020

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21-22 ноября проходит 4-й Образовательный фестиваль о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей Moscow FemFest-2020. Впервые — полностью в онлайн-формате. Так что поприсутствовать на виртуальных площадках могут все, кому интересны фестивальные темы — о том, как пандемия коронавируса повлияла на благополучие женщин в России и мире, связано ли экономическое неравенство с гендером, почему женщин мало в политике и музыке и многие другие. Онлайн-трансляция идет по ссылке. Генеральный партнер фестиваля — Представительство Европейского Союза в России.

Фото: Денис Щепинов, группа Moscow FemFest в Facebook

В первый день мы обсудим ключевые вызовы 2020, поговорим про насилие и традиции, политику и женскую телесность, — пишут на сайте фестиваля его организаторы. — Второй день будет посвящен экономической безопасности женщин, теме, которую мы считаем важной для открытия российским обществом и медиа. Мы посмотрим, из чего складывается текущая система экономического неравенства с точки зрения гендерного деления и как ситуацию можно улучшить.

В общей сложности дискуссии, дебаты и перформансы с участием российских и зарубежных спикеров и спикерок продлятся 18 часов. Среди участников фестиваля — Оксана Пушкина, Малена Мард, Алешка Симкич, Алена Попова, Марчелла Пирроне, Марина Писклакова-Паркер, Маурицио Моска, Настя Красильникова, Анна Ривина, Изабелла Ленардуци и многие другие.

Фото: Moscow FemFest

Чтобы сохранить живое общение, участники могут использовать специально разработанное приложение для мобильных устройств. Скачав приложение, можно получить доступ к самой актуальной информации о фестивале: программе, расписанию, информации о спикерах, комнатах для нетворкинга, книжном маркете со скидками, подборке важных феминистских инициатив, возможности задать вопрос организаторам и спикерам и принять участие в опросах. Как установить приложение? Найти Event.Rocks в App Store или Google Play, ввести ID события — FemFest2020, следуя инструкции, авторизоваться в своем профиле. Программа фестиваля также доступна на сайте: http://moscowfemfest.ru/2020.