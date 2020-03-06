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06 марта,
2020
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В еще 20 населенных пунктах Томской области появятся станции водоочистки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В 2020 году в Томской области установят 20 станций очистки воды в 19 населенных пунктах по программе «Чистая вода». На эти цели из областного бюджета выделено 80 миллионов рублей.

В еще 20 населенных пунктах Томской области появятся станции водоочистки
Фото: администрация Томской области

Станции появятся в Асиновском (Причулымский, Феоктистовка), Бакчарском (Бакчар, Чернышёвка, Богатырёвка), Зырянском (Иловка), Колпашевском (Копыловка, Белояровка, Старокороткино), Кривошеинском (Красный Яр, Новокривошеино, Новоисламбуль), Молчановском (Молчаново), Первомайском (Ежи) и Томском районах (Калтай, Кандинка, Курлек, Лязгино и две станции в Кафтанчикове).


«В этом году чистая питьевая вода появится еще у 11 тысяч сельских жителей. Причем 10 из 20 новых «электронных колодцев», которые разработали специалисты нашего политехнического университета, будут подавать очищенную воду напрямую в централизованную водопроводную сеть: это станции в Томском районе, в Бакчаре, Молчанове и двух населенных пунктах Кривошеинского района», — цитирует пресс-служба обладминистрации губернатора Сергея Жвачкина.


Программа «Чистая вода» стартовала в 2017 году. С начала реализации программы в области установили 140 локальных станций водоочистки в 127 населенных пунктах. Благодаря проекту чистой водой обеспечено свыше 95 тысяч жителей.

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