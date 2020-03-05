В Екатеринбурге годовщину смерти Иосифа Сталина отметили салютом

В Екатеринбурге группа инициативных горожан устроила праздничный салют в честь 67-ой годовщины смерти Иосиф Сталина. Десятиминутный фейерверк запустили на набережной Городского пруда. Как передает Znak.com , десятиминутный фейерверк запустили на набережной Городского пруда, смотрели его несколько десятков зрителей.

«Неожиданно, но очень красиво», — сказал один из прохожих. — Все правильно сделали».

Перед запуском салюта к месту его проведения — на набережную Городского пруда — пришли сотрудники полиции. Они проверили документы у активистов и сфотографировали пиротехнику.





Фейерверк организовала инициативная группа горожан, пожелавшая оставаться анонимной. «Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения — если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше», — рассказали активисты.





Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Insta-аккаунте написал, что уважает позицию активистов, не побоявшихся озвучить свое мнение. Политик отметил, что личность Иосифа Сталина неоднозначна и до сих пор вызывает споры.





«Фигура Иосифа Сталина в истории, пожалуй, одна из самых спорных, — написал губернатор. — Одни будут всегда утверждать, что именно Сталин привел советский народ к победе в Великой отечественной войне, взял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Но другие никогда не смогут ему простить период массовых репрессий, когда погибло столько невинных людей».





Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции — Ближней даче. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг.





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