Добрые новости
21 января,
2021
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Новости

В двухэтажке на Комсомольском рухнуло перекрытие

Александр Мазуров
Александр Мазуров
19 минут назад

В доме на Комсомольском проспекте, 67а года рухнул потолок в одной из квартир. Жильцы дома добиваются признания дома аварийным уже несколько лет. Но в мэрии, по словам жильцов, на это один ответ: «Жить можно». В прошлом году жители подали заявление в прокуратуру: районный суд выиграли, но мэрия подала апелляцию. В декабре 2020 года областной суд тоже встал на сторону жителей. 


В соседних квартирах потолок провисает тоже, но дом аварийным так и не признают.

В двухэтажке на Комсомольском рухнуло перекрытие
В двухэтажке на Комсомольском рухнуло перекрытие

— Три дня назад грохот услышали, — рассказывает житель соседней квартиры Константин Окунев. — Я сначала не стал выходить, а потом слышу соседи между собой переговариваются, что рухнуло перекрытие. 

Владельца в квартире не было, сейчас он не в городе. В воскресенье в квартире был ремонтник — убирал гипсокартон с потолка. По словам жителей, после того, как потолок рухнул, работник сразу же ушел: «На гипсокартоне все и держалось».

Константин Окунев
Константин Окунев
Дом на Комсомольском проспекте, 67а 1957 года постройки.
Дом на Комсомольском проспекте, 67а 1957 года постройки.

По словам Константина, в 2015 году прошлая УК, ее название никто из жильцов уже не помнит, проводила частичный ремонт крыши. Местами старый шифер поменяли на профлист. Как выяснили жители дома в это воскресенье, с крыши шифер никто не спустил — бросили прямо на чердаке, откуда три дня назад он и провалился в квартиру. 

Рабочие нынешней УК «Союз» считают, что гнилые доски просто не выдержали вес шифера.
Рабочие нынешней УК «Союз» считают, что гнилые доски просто не выдержали вес шифера.

Сейчас из квартиры сотрудники УК уже вынесли мусор. 

— Ой, я не в курсе даже, когда жильцы сообщили. Сегодня с утра позвонил человек – сказал, надо выходить на работу. 

Интересно, что сами работники название управляющей компании не знали — подсказали жильцы. Сейчас дом обслуживает УК «Союз». Жители дома говорят, что там не видят смысла ремонтировать перекрытие, потому в аварийном состоянии весь дом.

В двухэтажке на Комсомольском рухнуло перекрытие

По словам жителя дома Владимира Малышева, с такими проблемами дом сталкивается не первый раз. 

— Обваливался потолок в коридоре, где лестница, год уже не помню какой, — рассказывает Владимир. — Трубу поставили железную, которая потолок подпирала. Два года назад потолок заштукатурили, но я сразу говорил, что два-три года и потолок все равно рухнет кому-то на голову.

В двухэтажке на Комсомольском рухнуло перекрытие

Сейчас судимся по этому вопросу с администрацией, — рассказывает Владимир Малышев. — Мы уже неоднократно писали жалобы. Приходят: «Ваш дом чуть ли не новый». Потом мы сами провели экспертизу, нам сказали, что от 65 % износа признают, а у нас, мол, 63 %.  В прошлом году обратился в прокуратуру. Второй суд уже у администрации выигрываем — из областного суда 9 декабря решение получили. Если в этот раз мэрия не подаст апелляцию, должны будут признать, наконец-то, нас аварийными. 

В двухэтажке на Комсомольском рухнуло перекрытие

В мэрии, куда мы направили запрос, сказали, что прокомментируют ситуацию в течении 30 дней. 


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