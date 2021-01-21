В двухэтажке на Комсомольском рухнуло перекрытие

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В доме на Комсомольском проспекте, 67а года рухнул потолок в одной из квартир. Жильцы дома добиваются признания дома аварийным уже несколько лет. Но в мэрии, по словам жильцов, на это один ответ: «Жить можно». В прошлом году жители подали заявление в прокуратуру: районный суд выиграли, но мэрия подала апелляцию. В декабре 2020 года областной суд тоже встал на сторону жителей.

В соседних квартирах потолок провисает тоже, но дом аварийным так и не признают.

— Три дня назад грохот услышали, — рассказывает житель соседней квартиры Константин Окунев. — Я сначала не стал выходить, а потом слышу соседи между собой переговариваются, что рухнуло перекрытие.

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Владельца в квартире не было, сейчас он не в городе. В воскресенье в квартире был ремонтник — убирал гипсокартон с потолка. По словам жителей, после того, как потолок рухнул, работник сразу же ушел: «На гипсокартоне все и держалось».

По словам Константина, в 2015 году прошлая УК, ее название никто из жильцов уже не помнит, проводила частичный ремонт крыши. Местами старый шифер поменяли на профлист. Как выяснили жители дома в это воскресенье, с крыши шифер никто не спустил — бросили прямо на чердаке, откуда три дня назад он и провалился в квартиру.

Сейчас из квартиры сотрудники УК уже вынесли мусор.



— Ой, я не в курсе даже, когда жильцы сообщили. Сегодня с утра позвонил человек – сказал, надо выходить на работу.



Интересно, что сами работники название управляющей компании не знали — подсказали жильцы. Сейчас дом обслуживает УК «Союз». Жители дома говорят, что там не видят смысла ремонтировать перекрытие, потому в аварийном состоянии весь дом.

По словам жителя дома Владимира Малышева, с такими проблемами дом сталкивается не первый раз.



— Обваливался потолок в коридоре, где лестница, год уже не помню какой, — рассказывает Владимир. — Трубу поставили железную, которая потолок подпирала. Два года назад потолок заштукатурили, но я сразу говорил, что два-три года и потолок все равно рухнет кому-то на голову.

Сейчас судимся по этому вопросу с администрацией, — рассказывает Владимир Малышев. — Мы уже неоднократно писали жалобы. Приходят: «Ваш дом чуть ли не новый». Потом мы сами провели экспертизу, нам сказали, что от 65 % износа признают, а у нас, мол, 63 %. В прошлом году обратился в прокуратуру. Второй суд уже у администрации выигрываем — из областного суда 9 декабря решение получили. Если в этот раз мэрия не подаст апелляцию, должны будут признать, наконец-то, нас аварийными.