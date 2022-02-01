В Думе Томска выступил «экстремист» Андрей Фатеев

Депутат Андрей Фатеев, включенный в список экстремистов и террористов, выступил в рамках собрания Думы Томска и попросил поддержать Ксению Фадееву. Большинство депутатов его просьбу отклонили.

Кроме того Росфинмониторинг включил Ксению Фадееву в список экстремистов и террористов, туда же попал ее коллега, городской депутат и экс-сотрудник томского штаба Навального* Андрей Фатеев. Сейчас в Городской Думе изучают «правовые последствия включения в реестр Росфинмониторинга с точки зрения статуса депутата».

Накануне Томский областной суд отклонил апелляцию стороны защиты на запрет определённых действий для депутата гордумы Ксении Фадеевой, которую подозревают в создании экстремистского сообщества и создании НКО, посягающей на права граждан. Сейчас Ксении Фадеевой по-прежнему запрещено посещать массовые мероприятия и общаться с кем-либо кроме близких родственников, адвоката и следователя.

«Я сегодня перед вами выступаю несколько в необычном статусе. Не просто избранного депутата, как и вы все, но и официального экстремиста. Вы думаете, что такой статус грозит только мне и Ксении Фадеевой, но смотрите, если вы обратите внимание на суть предъявленных обвинений, то она заключается в том, что делает любой депутат. Каждый из вас проводил хоть какую-то встречу избирателей на улице. Следователь легко назовет это организаций массового беспорядка. Каждый из вас на этой встрече говорил, что нашему городу и нашей стране нужны перемены к лучшему. Следователь легко назовет это призывами к свержению власти. И вот вы уже непросто экстремист и террорист, но и с использованием служебного положения», — сказал Андрей Фатеев.

«Насилие как раковая опухоль. Вот уже лояльные власти люди оказываются за решеткой. Тот же самый Кляйн, наверняка думал, что его не тронут. Но история показала иначе. Все это происходит потому, что в обществе все больше снижается толерантность к насилию. Ведь бьют и калечат людей люди, которые находятся среди нас. Я призываю всех остановить это. Перестать избивать, унижать. Свободу Ксении Фадеевой. Свободу политзаключенным».

Андрея Фатеева поддержал и депутат гордумы Артем Канарев. В своем выступлении он отметил, что сейчас страну захлестнула «болезнь насилия».

В свою очередь, депутат гордумы от ЕР Илья Леонтьев сказал, что не надо подменять понятия, так как «были истории, связанные с несанкционированными мероприятиями».

Позднее, когда началось формирование повестки собрания Андрей Фатеев предложил обратиться в Следственный комитет с обращением о незаконности преследования Ксении Фадеевой. Аппарат гордумы данное предложение не поддержал.

«У нас есть федеральный закон о Следственном комитете, статья шестая которого говорит о недопустимости оказания какого-либо воздействия на СКР и его сотрудников. В настоящее время мы понимаем, что в отношении Ксении Фадеевой проводятся следственные действия, дается им квалификация, это их процессуальная деятельность, вмешиваться в которую мы не можем. Тем более, давать оценку: законная она или незаконная», — пояснили в аппарате Думы.

Там отметили, что согласно процедуре, Андрей Фатеев должен был ознакомить всех депутатов с текстом обращения. Андрей Фатеев сказал, что сделает это в ходе собрания. Однако большинство депутатов предложение не поддержали.

Спустя минут 20 Андрей Фатеев сообщил, что не сможет дальше присутствовать на собрании. Такое же решение принял и Артем Канарев.