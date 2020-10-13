В Думе Томска сформировали комитеты и выбрали председателей

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На втором собрании Думы Томска определили состав комитетов. А также выбрали их председателей.

На пост председателя комиссии по правовым вопросам предложили Илью Леонтьева. 24 депутата его поддержали.

На пост председателя комитета по бюджету, экономике и собственности был избран Владимир Самокиш. Кандидатуру поддержали 26 человек.

Комитет по социальной политике возглавила Елена Ульянова. За нее проголосовали 33 человека.

Председателем комитета по спорту и молодежной политике стал Константин Ушаков. 25 голосов поддержки.

Комитет по градостроительству и землепользованию вновь возглавил Андрей Петров, набравший 23 голоса.

Споры вызвала кандидатура председателя комитета городского хозяйства. Члены комитета предложили кандидатуру Максима Забелина. Однако большинство депутатов его не поддержали. За его кандидатуру проголосовали 17 человек, против — десять, еще десять воздержались.

Я долгое время, помимо основной работы, занимался жилищно-коммунальным хозяйством. Прекрасно понимаю, как это устроено и что происходит в городском хозяйстве. На данный момент без отопления находится порядка 40 домов. Хотя отопление должно было появиться три недели назад, с началом отопительного сезона. Я считаю, что это связано с тем, что у прежнего комитета городского хозяйства не было нормального контакта с администрацией. Сейчас у нас монополия ресурсоснабжающих организаций. Они диктуют правила, по которым работает администрация города. Они срывают сроки, не восстанавливают благоустройство после раскопок, навязывают УК свои стандарты и условия. Я прекрасно понимаю, как это устроено, и призываю проголосовать за меня, чтобы эту ситуацию изменить, — сказал Максим Забелин после голосования.

Депутат Андрей Фатеев предложил повторно проголосовать. Однако этого нельзя было сделать по регламенту. Комитет по городскому хозяйству ушел на повторный перерыв, чтобы предложить новую кандидатуру (по регламенту члены комитета имеют право предлагать кандидатуру Максима Забелина повторно). Добавим, что в прошлом созыве комитет по городскому хозяйству возглавлял Максим Резников, сейчас он также входит в его состав.

При этом споры вызвало то, могут ли депутаты, участвовавшие по видеоконференции (Владимир Самокиш и Мария Худякова), принимать участие в голосовании по вопросу выбора председателя комитетов. Регламент предусматривает тайное голосование, но фактически они голосовали публично, так как все видели, какое решение принимается.

Бывший спикер Думы Сергей Панов призвал коллег не придираться к тому, что прописано в регламенте. Прокуратура дать оперативный комментарий не смогла. Было предложено проголосовать за кандидатуру нового председателя комитета городского хозяйства публично — с поднятием карточек.

Спикер Думы Чингис Акатаев отметил, что никто не мог предугадать такого развития ситуации, как пандемия. По словам Акатаева, он уже просил предусмотреть возможность голосования всех 37 депутатов по ВКС.

«Я не сомневаюсь, что, если бы заболели депутаты от оппозиции, они смогли бы проголосовать», — подчеркнул Чингис Акатаев.

Андрей Фатеев призвал всех придерживаться регламента. По его словам, если эпидемиологическая ситуация складывается таким образом, то регламент нужно изменить. В свою очередь Артем Канарев заметил, что «второе собрание подряд некоторые депутаты вертят регламент таким образом, чтобы не допустить независимых кандидатов к каким-либо должностям».

После дискуссии Чингис Акатаев рассказал, что на должность председателя комитета по городскому хозяйству было предложено две кандидатуры — Максима Забелина и председателя ТОС «Сосновый бор», члена КПРФ Александра Губаря.