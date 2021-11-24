В детском саду ТГУ открыта игровая площадка-музей «Живой и неживой мир Арктики и Антарктики»

«Наше интерактивное пространство выстроено по принципу познавательного квеста, где в сказочный мир крайних полюсов Земли дети попадают прямо из-под воды. Ведь уникальность обитателей Севера в том, что они живут и в водном пространстве, и на суше. Именно здесь дети могут покормить пингвинов, поиграть в пингвинбол. Узнать, почему моржи загрустили, и оказать им помощь. Проявить ловкость на дрейфующих льдинах, сравнить свой рост с белым медведем, выполнить его задание. Побывать в гостях у эскимосов, освоить подлёдный лов и разгадать загадки ледяного лабиринта», — рассказывают педагоги детского сада.