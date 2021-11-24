В детском саду ТГУ открыта игровая площадка-музей «Живой и неживой мир Арктики и Антарктики»

В детском саду №49 Томского государственного университета впервые в России создана интерактивная игровая площадка-музей «Живой и неживой мир Арктики и Антарктики». Все экспонаты сделаны руками детей и выстроены по принципу увлекательного квеста, сообщает пресс-служба вуза.Так как идеей сотрудников сада была организация пространства, где ребенок сам принимает активное участие в его создании, а также получает новые знания в игровой форме.
«Важно понимать, что в детском музее арт-объектами считаются предметы, несущие возможность стать активатором познавательной деятельности, а не культурно-исторические ценности. Увлекательная среда детского музея имеет все аспекты главного детского феномена — игры. Интерактивная экспозиция мотивирует думать и рассуждать, познавать и взаимодействовать с экспонатами», — объясняет заведующая детским садом № 49 ТГУ Лариса Руденок.
Уникальность площадки в том, что в ее основу заложены идеи архитектора и педагога, одного из первых организаторов внешкольных учреждений в России Александра Зеленко. Педагогический коллектив детсада, создавая интерактивный музей, использовал его идею чувственного восприятия и стимулирования любознательности дошкольников через познавательные процессы.
«Наше интерактивное пространство выстроено по принципу познавательного квеста, где в сказочный мир крайних полюсов Земли дети попадают прямо из-под воды. Ведь уникальность обитателей Севера в том, что они живут и в водном пространстве, и на суше. Именно здесь дети могут покормить пингвинов, поиграть в пингвинбол. Узнать, почему моржи загрустили, и оказать им помощь. Проявить ловкость на дрейфующих льдинах, сравнить свой рост с белым медведем, выполнить его задание. Побывать в гостях у эскимосов, освоить подлёдный лов и разгадать загадки ледяного лабиринта», — рассказывают педагоги детского сада.