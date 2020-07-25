«В детсаду сказали, что у ребенка аллергия, а это оказался ушиб»

Мама одного из воспитанников детсада «Ладушки», с которым грубо обращалась воспитательница, написала заявление в полицию. Ирина (имя изменено по просьбе героини — прим. ред. ) рассказала ТВ2, что поначалу не знала о происшествии с ее трехлетним ребенком, а потом посмотрела ролик в соцсетях.

«В этот день я гораздо раньше забрала ребенка из детсада, — сказала Ирина. — Мне сказали, что у моего ребенка аллергия. И даже прислали фотографию. Но потом выяснилось, что не аллергия, а ушиб мягких тканей. Мы написали заявление в полицию, прошли судебно-медицинскую экспертизу».





Ирина рассказала, что ее ребенок относительно недавно начал разговаривать и поэтому пожаловаться не может. Родители иногда забирали ребенка с синяками, но в детсаду это объясняли тем, что ребята не поделили машинку.





«В принципе, это нормальная отговорка, дети могут себя так вести. Но сейчас дома мы вспоминаем определенный синяк и думаем, может быть, ударили. Родители других детей в группе в шоке и спрашивают: как дальше водить ребенка в этот сад?».





Ирина говорит, что руководство детского сада принесло им извинения. Генеральный директор сети детсадов «Ладушки» Жанна Лобанова интересуется состоянием здоровья ребенка. Еще пишут, продолжает Ирина, в соцсетях, что «якобы, с ними уже связался юрист, чтобы уладить конфликт», но пока никто с ними по этому поводу не общался.





Ранее сообщалось, что томичка сняла ролик, в котором видно, как воспитательница детсада «Ладушки» грубо обращается с детьми. В детсаду от комментариев отказались и сразу отстранили от работы воспитательницу. По данному факту прокуратура начала проверку.