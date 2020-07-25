Добрые новости
25 июля,
2020
1
фото
Новости

«В детсаду сказали, что у ребенка аллергия, а это оказался ушиб»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Мама одного из воспитанников детсада «Ладушки», с которым грубо обращалась воспитательница, написала заявление в полицию. Ирина  (имя изменено по просьбе героини — прим. ред.) рассказала ТВ2, что поначалу не знала о происшествии с ее трехлетним ребенком, а потом посмотрела ролик в соцсетях.

«В детсаду сказали, что у ребенка аллергия, а это оказался ушиб»

«В этот день я гораздо раньше забрала ребенка из детсада, — сказала Ирина. — Мне сказали, что у моего ребенка аллергия. И даже прислали фотографию. Но потом выяснилось, что не аллергия, а ушиб мягких тканей. Мы написали заявление в полицию, прошли судебно-медицинскую экспертизу».  


Ирина рассказала, что ее ребенок относительно недавно начал разговаривать и поэтому пожаловаться не может. Родители иногда забирали ребенка с синяками, но в детсаду это объясняли тем, что ребята не поделили машинку.


«В принципе, это нормальная отговорка, дети могут себя так вести. Но сейчас дома мы вспоминаем определенный синяк и думаем, может быть, ударили.  Родители других детей в группе в шоке и спрашивают:  как дальше водить ребенка в этот сад?».


Ирина говорит, что руководство детского сада принесло им извинения. Генеральный директор сети детсадов «Ладушки» Жанна Лобанова интересуется состоянием здоровья ребенка. Еще пишут, продолжает Ирина, в соцсетях, что «якобы, с ними уже связался юрист, чтобы уладить конфликт», но пока никто с ними по этому поводу не общался.


Ранее сообщалось, что томичка сняла ролик, в котором видно, как воспитательница детсада «Ладушки» грубо обращается с детьми. В детсаду от комментариев отказались и сразу отстранили от работы воспитательницу. По данному факту прокуратура начала проверку.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.