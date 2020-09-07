В десяти томских детсадах и школе-интернате досрочно включили отопление
Десять детсадов и одна школа-интернат получили разрешение на досрочное подключение отопления. Еще шесть образовательных учреждений планируют подключить отоплению в течение дня.
Ранее мы сообщали, что детские сады, школы, больницы и другие объекты соцсферы могут досрочно возобновить подачу теплоснабжения. Жилые дома также могут подать заявление на досрочное подключение тепла, но они будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
Прием заявок на подключение к теплоснабжению ведется в СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» АО «ТомскРТС» по адресу пер. Нахановича, 4А с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв по будням с 12.00 до 12.45 (суббота, воскресенье – выходные дни).
Все заявки рассматриваются в частном порядке. Отопление подключают при наличии технической возможности, учитывая, что до официального старта отопительного сезона действует летняя схема теплоснабжения.
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