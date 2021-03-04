В деревне омского тиктокера, который ловил связь на березе, установили вышку связи

Популярный в Тик-Ток блогер Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи Омской области, который ловил связь с березы и записывал с дерева обращения к губернатору, сообщил в своем блоге, что в деревне, наконец, начали устанавливать вышку сотовой связи.





«Сегодня, 2 марта, вышку установили — наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала», — написал Алексей Дудоладов.





Он поблагодарил журналистов омского портала НГС55, которые первыми опубликовали его видеообращение к губернатору с вопросом о том, как учиться на дистанте, если в поселке нет устойчивого Интернета. После публикации новость вызвала интерес крупных федеральных СМИ и получила широкую огласку. В Министерстве промышленности и связи Омской области заявили, что в деревне Станкевичи живут всего 48 человек, поэтому ставить там вышку экономически не выгодно, на это потребуется около четырех миллионов. После публикаций в СМИ на связь с Алексеем Дудоладовым вышел министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, встретился губернатор Омской области Александр Бурков. Блогеру пообещали, что вышка появится в поселке до конца 2020 года. Кроме того, помощь блогеру предлагала администрация соцсети ТикТок. Власти пообещали блогеру, что вышка появится в поселке до конца 2020 года. После того как сроки прошли, а ситуация не изменилась, Дудоладов вновь поднял тему.