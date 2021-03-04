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04 марта,
2021
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В деревне омского тиктокера, который ловил связь на березе, установили вышку связи

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Популярный в Тик-Ток блогер Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи Омской области, который ловил связь с березы и записывал с дерева обращения к губернатору, сообщил в своем блоге, что в деревне, наконец, начали устанавливать вышку сотовой связи.


«Сегодня, 2 марта, вышку установили — наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала», — написал Алексей Дудоладов.


Он поблагодарил журналистов омского портала НГС55, которые первыми опубликовали его видеообращение к губернатору с вопросом о том, как учиться на дистанте, если в поселке нет устойчивого Интернета. После публикации новость вызвала интерес крупных федеральных СМИ и получила широкую огласку. В Министерстве промышленности и связи Омской области заявили, что в деревне Станкевичи живут всего 48 человек, поэтому ставить там вышку экономически не выгодно, на это потребуется около четырех миллионов. После публикаций в СМИ на связь с Алексеем Дудоладовым вышел министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, встретился губернатор Омской области Александр Бурков. Блогеру пообещали, что вышка появится в поселке до конца 2020 года. Кроме того, помощь блогеру предлагала администрация соцсети ТикТок. Власти пообещали блогеру, что вышка появится в поселке до конца 2020 года. После того как сроки прошли, а ситуация не изменилась, Дудоладов вновь поднял тему.

Портал НГС55 пишет, сам Дудоладов признался, что будет скучать по березе, которую «теперь пишет с большой буквы». Благодаря ей он получил мировую известность и познакомился с девушкой.


Отметим, как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство промышленности и связи Омской области, вышку устанавливает компания «Ростелеком».


«Там поставят базовую станцию, которая будет работать на несколько близлежащих деревень. Подрядчик – "Ростелеком", значит, оператор "Теле2". Уже приступили к монтажным работам, может, уже поставили вышку, будут навешивать оборудование», — сообщили агентству в пресс-службе.

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