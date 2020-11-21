В деревне омского тиктокера, который ловил сигнал на березе, пообещали до конца года наладить интернет

Власти Омской области пригласили тиктокера Алексея Дудоладова, который записывал обращение к губернатору с березы, на встречу и пообещали, что в деревне Станкевичи интернет появится уже до конца года. Также губернатор предложил Дудоладову вступить в Общественный совет при Минпроме, чтобы контролировать выполнение программы по устранению цифрового неравенства, сообщает НГС55.

Как уточнил губернатор, вышку планируют установить в деревне Редкое, но она сможет обеспечить связью деревню блогера Станкевичи и еще несколько населенных пунктов.





Кроме того, губернатор Омской области Александр Бурков на своей странице в Instagram сообщил, что договорился об ускорении программы по устранению цифрового неравенства с министром цифрового развития Максутом Шадаевым. «Сегодня в неё входят населенные пункты от 100 до 500 жителей. Реализация — до 2027 года. Рассчитываем закончить раньше», — написал он.

Ранее мы писали, как омич записал видеообращение к губернатору региона Александру Буркову. Он рассказал, что в его небольшой деревне плохо работает интернет и для того, чтобы послушать лекции и пообщаться с преподавателями, Алексею приходится залезать на березу. После видеообращения в родном поселке Дудоладова побывали сотрудники областного Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития. Они сообщили, что в некоторых домах у центральной дороги скорость Интернета составляет 13 мегабит в секунду, а это как раз 4G. Также тиктокеру написал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.





«Это Максут Шадаев из Министерства цифрового развития РФ. Проблему с березой понял, попробуем оперативно решить. На связи», — говорилось в сообщении.





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