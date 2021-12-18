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В деревянном доме на Яковлева в Томске случился пожар. Погибла девушка

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Утром 18 декабря в деревянном трехквартирном доме на улице Яковлева, 36 в Томске, где две квартиры были нежилыми, произошел пожар. Погибла девушка, сообщили в МЧС.

«На момент прибытия первого подразделения из-под крыши дома шёл густой дым. В результате пожара в одной из квартир обгорели стены, частично сгорела обрешетка крыши дома, частично обгорели стены снаружи. Площадь пожара составила 90 кв.м», — уточнили в региональном МЧС.

В комнате одной из квартир пожарные обнаружили на диване тело девушки 1994 года рождения.

Сообщение о пожаре поступило в 6 утра, пожар ликвидировали в 6:26. В тушении участвовали 6 единиц техники и 30 человек.

Ранее мы сообщали, что около 8:45 улица Яковлева в Томске была перегорожена от Мариинского переулка до улицы Новоачинской. На месте работали полиция, пожарные и скорая помощь. Некоторые томские информационные сообщества сообщали о нескольких погибших, эта информация не соответствует действительности.

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