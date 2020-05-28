В день рождения ТГУ пройдет онлайн-встреча, посвященная Иосифу Бродскому

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29 мая Томский государственный университет отметит свой 142-й день рождения. Частью программы в связи с юбилеем Иосифа Бродского станет онлайн-презентация «Из не забывших меня…» Бродский в Томском университете», сообщает пресс-служба ТГУ. В течение часа, с 16:10 до 17:10, на виртуальной площадке говорить о проектах, посвященных Иосифу Бродскому, будут поэт, переводчик Андрей Олеар и профессор, заведующий кафедрой филологического факультета ТГУ Вячеслав Суханов.

Фото: Илья Лойша

За последние 16 лет филологи Томского университета подготовили цикл научных и творческих проектов, посвященных пятому в истории русской литературы нобелевскому лауреату – Иосифу Бродскому. К 80-летию поэта в издательстве «Русский Гулливер» (Центр современной книги, Москва) вышел первый сборник дочерей Иосифа Бродского Анны-Марии Бродской и Анастасии Кузнецовой «Поклониться тени». Редактором, составителем и переводчиком издания стал преподаватель отделения литературного творчества на кафедре русской литературы ХХ века, поэт Андрей Олеар.

Фото: Андрей Олеар

Анна-Мария – художник, ее рисунок «Огненный кот» украсил обложку. Анастасия – литературный переводчик, лидер музыкальной группы, автор многих песен и стихов. Несколько треков из ее последнего альбома представлены на страницах книги в виде QR-ссылок. Помимо поэтических подборок, в издании помещены интервью с обеими сестрами, взятые Валентиной Полухиной и Андреем Олеаром. Валентина Полухина – российско-британский литературовед, профессор Килского университета, специалист по творчеству Иосифа Бродского. Она написала предисловие к новому изданию. Издал книгу «Поклониться тени» в прошлом томич, а ныне московский издатель, писатель и поэт Вадим Месяц.

Ранее, к 75-му дню рождения Бродского, увидела свет антология «Из не забывших меня», вышедшая в Томске. 200 имен мировой культуры с воспоминаниями, стихами, фрагментами лирической и мемуарной прозы, посвященными Бродскому – на русском (в версиях 22 переводчиков с 8 языков) – были собраны составителем Валентиной Полухиной под одной обложкой. Эта книга была ответом поэту на его давнюю горькую строчку, ставшую когда-то знаменитой: «Из забывших меня можно составить город…» В работе над антологией в качестве одного из переводчиков приняла участие тогда и дочь поэта Анастасия Кузнецова. Ее младшая сестра Анна-Мария Бродская представляла эту книгу в Лондоне в июне 2015-го.

В праздничной онлайн-программе также примут участие Евгений Казаков – заслуженный артист РФ, исполнитель главной роли в фильме «История ХХ века», выпускник ТГУ Вадим Месяц и Анастасия Кузнецова.

Подключиться к трансляции смогут все желающие.