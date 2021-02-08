В День российской науки в ТПУ открыли первую мультимедийную аудиторию в Томске

В День российской науки, 8 февраля, в Томском политехническом университете открылась мультимедийная аудитория для лекционных занятий преподавателей вуза и приглашенных спикеров. Аудитория оборудована в рамках программы цифровизации вуза и в честь 125-летия университета. Подобная аудитория в России первая, сообщает пресс-служба ТПУ.

Мультимедийный модуль аудитории состоит из двух больших телевизоров, на которых отображаются все студенты, цифровая доска, которую можно использовать также как горизонтальный или вертикальный электронный флипчарт. Спикера снимают параллельно с трех видеокамер, которые передают изображение в разрешении 4K. Презентация преподавателя выводится на контрольный монитор. Аудитория оборудована системой радиосвязи: радиомикрофоны, акустические колонки, видео- и аудиомикшеры. У студентов появилась возможность получать знания с использованием камер «360 градусов» и VR.





«По сути, мультимедийная аудитория представляет из себя полноценную видеостудию. Комплекс в полной мере воссоздает обстановку классической лекции, которая размылась с переходом на дистанционный формат обучения. Мы постарались создать все условия для интерактивной работы, максимально приближенной к реальности», — рассказал врио ректора ТПУ Андрей Яковлев.