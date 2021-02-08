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08 февраля,
2021
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В День российской науки в ТПУ открыли первую мультимедийную аудиторию в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В День российской науки, 8 февраля, в Томском политехническом университете открылась мультимедийная аудитория для лекционных занятий преподавателей вуза и приглашенных спикеров. Аудитория оборудована в рамках программы цифровизации вуза и в честь 125-летия университета. Подобная аудитория в России первая, сообщает пресс-служба ТПУ.

В День российской науки в ТПУ открыли первую мультимедийную аудиторию в Томске
Фото: ТПУ

Мультимедийный модуль аудитории состоит из двух больших телевизоров, на которых отображаются все студенты, цифровая доска, которую можно использовать также как горизонтальный или вертикальный электронный флипчарт. Спикера снимают параллельно с трех видеокамер, которые передают изображение в разрешении 4K. Презентация преподавателя выводится на контрольный монитор. Аудитория оборудована системой радиосвязи: радиомикрофоны, акустические колонки, видео- и аудиомикшеры. У студентов появилась возможность получать знания с использованием камер «360 градусов» и VR. 


«По сути, мультимедийная аудитория представляет из себя полноценную видеостудию. Комплекс в полной мере воссоздает обстановку классической лекции, которая размылась с переходом на дистанционный формат обучения. Мы постарались создать все условия для интерактивной работы, максимально приближенной к реальности», — рассказал врио ректора ТПУ Андрей Яковлев.

Одной из особенностей аудитории является электронная доска, на которой преподаватель может писать электронными маркерами как по чистому листу, так и поверх заготовок, вносить правки и одним жестом стирать написанное. При этом картинка транслируется зрителю не через видеокамеру с возможными помехами в виде бликов, а непосредственно в цифровом виде.

Воспользоваться мультимедийной аудиторией сможет любой преподаватель Томского политеха, сообщает пресс-служба вуза.

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