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В декабре планируют открыть новый детский сад на Иркутском тракте

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Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада по Иркутскому тракту, 175/3, сообщает пресс-служба мэрии. Детский сад рассчитан на 220 мест.

В настоящее время в помещениях детского сада устанавливают мебель и оборудование. Открыть его планируется в декабре после завершения работы по лицензированию образовательной деятельности.

В трехэтажном здании разместятся три ясельных и шесть дошкольных групп. Для каждой группы спроектированы отдельные помещения. Общими являются музыкальный и физкультурный залы, кабинеты ИЗО, аэробики, медблок и пищеблок. 

Также на территории детского сада устроены прогулочные площадки с теневыми навесами и детским игровым оборудованием, две общие площадки для занятий физкультурой, площадка для изучения правил дорожного движения.

Строительство объекта в рамках национального проекта «Демография» вело «СУ ТДСК», стоимость работ составила 232 млн рублей.

В учреждении будут работать порядка 60 сотрудников, в том числе 26 педагогических работников. Списки воспитанников детсада уже укомплектованы.

Напомним, ранее разрешение на ввод в эксплуатацию получил детский сад на 145 мест по ул. Высоцкого, 16. В высокой степени строительной готовности находятся еще два объекта — корпуса детсадов на ул. Академика Сахарова, 46 и ул. Архитектора В. Болдырева, 13. Всего в текущем году в Томске в рамках национального проекта возводятся восемь новых корпусов дошкольных образовательных учреждений. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено свыше 2 млрд рублей.

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