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10 августа,
2020
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В четыре раза превышена ПДК нефтепродуктов в водоемах Таймыра

ТВ2
ТВ2
2 минуты назад

В водоемах Таймыра зафиксировали четырехкратное превышение ПДК нефтепродуктов в результате разлива дизтоплива в Норильске.


"Отборы проб воды и донных отложений осуществляются на водных объектах: ручей Безымянный, реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеро Пясино. По результатам лабораторных исследований превышение концентраций нефтепродуктов в водоемах составляет до 4 ПДК", - сообщает ТАСС.

В четыре раза превышена ПДК нефтепродуктов в водоемах Таймыра

Результаты отправлены в территориальные управления Росприроднадзора и Федерального агентства по рыболовству, Енисейское бассейновое водное управление, Красноярскую природоохранную прокуратуру.


Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, из-за чего разлив мог дойти до Карского залива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в 148 млрд рублей. Владимир Путин подписал 31 июля закон, позволяющий зачислить штраф «Норникеля» в бюджет страны, а не пострадавшего региона.


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