В четыре раза превышена ПДК нефтепродуктов в водоемах Таймыра

"Отборы проб воды и донных отложений осуществляются на водных объектах: ручей Безымянный, реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеро Пясино. По результатам лабораторных исследований превышение концентраций нефтепродуктов в водоемах составляет до 4 ПДК", - сообщает ТАСС .

В водоемах Таймыра зафиксировали четырехкратное превышение ПДК нефтепродуктов в результате разлива дизтоплива в Норильске.

Результаты отправлены в территориальные управления Росприроднадзора и Федерального агентства по рыболовству, Енисейское бассейновое водное управление, Красноярскую природоохранную прокуратуру.







Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, из-за чего разлив мог дойти до Карского залива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в 148 млрд рублей. Владимир Путин подписал 31 июля закон, позволяющий зачислить штраф «Норникеля» в бюджет страны, а не пострадавшего региона.







ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





Эколог о катастрофе на Таймыре: Из-за движения вечной мерзлоты надо принимать меры на всех арктических объектах

Ученые из Томска предложили помощь в ликвидации последствий аварии в Норильске

В Норильске и на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива дизельного топлива

Путин ввел режим ЧС федерального уровня из-за разлива 21 тыс. тонн дизтоплива в Красноярском крае

«Норникель» вышел из состава России? Заявление СМИ, входящих в «Синдикат-100»









Рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!​









