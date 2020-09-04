В церкви в Нагорном Иштане пройдет молебен

Напомним, деревянная церковь имени апостолов Петра и Павла была построена в Нагорном Иштане в 1864 году. Вскоре она полностью сгорела в пожаре. В 1872 году Петропавловскую церковь отстроили заново. И с тех пор памятник архитектуры стоит на крутом берегу протоки Иштанки почти в первозданном виде. Службы в церкви перестали проводить в советских 1920-х. В 1960-х храм хотели снести — не случилось. В 1970-х иштанская церковь вошла в историю вместе с киноэпопеей «Сибириада» Андрея Кончаловского — в Нагорном Иштане производили натурные съемки фильма, который в 1979-м взял гран-при Каннского фестиваля. Тогда, пожалуй, церковь последний раз ремонтировали.



Зимой 2017-18 берег, на котором стоит церковь, обрушился. Спустя почти три года областной комитет по охране объектов культурного наследия объявил торги на разработку проектно-сметной документации для переноса церкви в другое место. Цена контракта – 2,6 млн рублей.





Председатель комитета Елена Перетягина считает, что перенос памятников — обычная практика. К тому же, по ее мнению, размещение в Хромовке позволит не только сохранить старинную церковь и обеспечить ее доступность, но и сделать объект площадкой для создания паломнического центра на месте пребывания старца Феодора Томского. Такое решение вызвало резкое неприятие и жителей Нагорного Иштана, и общественников. Они убеждены: церковь с окружающим ее пейзажем составляет единое целое, убрать ее — значит, потерять уникальную культурную и туристическую достопримечательность. Геологи, которые изучали состояние земли у церкви, отмечают, что нет оснований торопиться с переносом, а ситуация с оползневыми процессами нуждается в мониторинге.





В сети появилась петиция за сохранение памятника.





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