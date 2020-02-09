В центре Томска столкнулись маршрутка, троллейбус и «Тойота»

Сегодня в обед на пересечении проспектов Ленина и Кирова в Томске столкнулись маршрутка, троллейбус и иномарка. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
«По предварительной информации, автобус ПАЗ-32054 под управлением 63-летнего мужчины при выезде с проспекта Кирова на проспект Ленина, совершил столкновение со стоящим перед светофором троллейбусом и автомобилем Toyota», – рассказали в ведомстве.
Пользователи в соцсетях опубликовали видео с места происшествия.
По информации телеграм-канала «Область здоровья», травмы в ДТП получили шесть человек, в том числе девочка семи лет.
«После обследования и оказания медицинской помощи трое женщин направлены на амбулаторное лечение. Еще две женщины с травмами перенаправлены в отделение челюстно-лицевой хирургии ОКБ. Девочке оказана медицинская помощь. В удовлетворительном состоянии она отпущена на амбулаторное лечение, в госпитализации ребенок не нуждался», — сообщили медики.
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