В центре Томска перекроют движение автомобилей из-за вырубки деревьев

Движение транспорта перекроют на два дня по улице Усова из-за сноса деревьев. Об этом сообщает мэрия.

Два дня — 24 и 25 августа – с 9 до 21 часа движение автомобилей перекроют на участке от улицы Советской до улицы Белинского. «Здесь подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства «АртеВерде» будет сносить аварийноопасные деревья», — пояснили в мэрии.

Как сообщили в мэрии, специалисты продолжают оценивать состояние растущих на томских улицах тополей, информацию о потенциально опасных деревьях передают подрядчикам.

За пять лет в мэрию от томичей поступило свыше тысячи обращений по поводу упавших или поврежденных веток и деревьев. Основными причинами падения веток и деревьев, по мнению специалистов, остаются сильные порывы ветра, резкие перепады температуры, возраст дерева и слабая корневая система.





С заявлением о согласовании сноса или подрезки деревьев и кустарников можно обратиться в городскую ландшафтную комиссию по телефону +7 (3822) 46-83-64.





Ранее томичи жаловались на опасные деревья в Ленинском районе, где рядом с жилыми домами рухнул засохший тополь, от которого могли пострадать дети. После публикации материала специалисты приезжали на адрес. Как рассказали ТВ2 местные жители, деревья обещали спилить, но до сих пор ветхие тополя никто не убрал.





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