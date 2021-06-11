В центре Томска на нескольких участках ограничат движение

С 22.30 11 июня до 5 часов 12 июня движение автомобилей будет затруднено по пр. Ленина на участке от ул. Бердской до ул. Нижне-Луговой.



На указанном участке пути бригады энергетиков будут проводить восстановительные работы на воздушном переходе через пр. Ленина для восстановления подачи горячей воды на участке тепломагистрали № 6. Полноценному движению транспорта будет препятствовать спецтехника АО «ТомскРТС» - автокран и вышка.



До 24 часов 14 июня на ул. Карла Маркса действует ограничение движения транспорта. На участке ул. Карла Маркса от дома № 2 до пер. Кооперативного работают бригады АО «ТомскРТС». Они восстанавливают подачу горячего водоснабжения на тепломагистрали № 6.



Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.