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11 июня,
2021
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В центре Томска на нескольких участках ограничат движение

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С 22.30 11 июня до 5 часов 12 июня движение автомобилей будет затруднено по пр. Ленина на участке от ул. Бердской до ул. Нижне-Луговой. 

На указанном участке пути бригады энергетиков будут проводить восстановительные работы на воздушном переходе через пр. Ленина для восстановления подачи горячей воды на участке тепломагистрали № 6. Полноценному движению транспорта будет препятствовать спецтехника АО «ТомскРТС» - автокран и вышка. 

До 24 часов 14 июня на ул. Карла Маркса действует ограничение движения транспорта. На участке ул. Карла Маркса от дома № 2 до пер. Кооперативного работают бригады АО «ТомскРТС». Они восстанавливают подачу горячего водоснабжения на тепломагистрали № 6. 

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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