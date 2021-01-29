В ЦБ рассказали, как морозы и мировые цены на зерно увеличили инфляцию в Томске

Инфляция в Томской области в декабре выросла до 4,3%. В томском отделении Центробанка проанализировали, что повлияло на это.





Как объяснили аналитики банка, холод увеличил затраты теплиц и овощехранилищ на поддержание нужной температуры. За счет последнего ускорился рост цен на помидоры и картофель.





«Стоимость зерна сказывалась на затратах птицефабрик и животноводческих комплексов на корм. Рост мировых цен на зерно ускорил темпы увеличения стоимости яиц, подорожала свинина», — отметили в ЦБ.