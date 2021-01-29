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29 января,
2021
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В ЦБ рассказали, как морозы и мировые цены на зерно увеличили инфляцию в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Инфляция в Томской области в декабре выросла до 4,3%. В томском отделении Центробанка проанализировали, что повлияло на это.


Как объяснили аналитики банка, холод увеличил затраты теплиц и овощехранилищ на поддержание нужной температуры. За счет последнего ускорился рост цен на помидоры и картофель.


«Стоимость зерна сказывалась на затратах птицефабрик и животноводческих комплексов на корм. Рост мировых цен на зерно ускорил темпы увеличения стоимости яиц, подорожала свинина», — отметили в ЦБ.

В ЦБ рассказали, как морозы и мировые цены на зерно увеличили инфляцию в Томске

А вот цены на сахар, наоборот, сдерживали инфляцию. Впервые с начала осени в декабре темп прироста стоимости сахара замедлился. Это произошло после соглашения между производителями и торговыми сетями на уровне федерации. Также стали больше производить молоко, поэтому темпы повышения цен на молочные продукты замедлились.


Также морозы отразились и на приросте цен на услуги такси — спрос на поездки вырос, как и цены.


В целом инфляция в Томской области в декабре выросла до 4,3%. Этот показатель ниже, чем в Сибири и России.


«Инфляция в Томской области ускорилась в основном из-за общероссийских факторов: продолжало действовать ослабление рубля прошлых месяцев, выросли мировые цены на отдельные сельхозпродукты. Региональным фактором ускорения стали более жесткие погодные условия, из-за которых увеличились затраты местных производителей. И общие для России, и характерные только для Сибири факторы по своей сути временные. По мере того как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться», – объяснила замуправляющего томским отделением Банка России Татьяна Толкмит.

В ЦБ рассказали, как морозы и мировые цены на зерно увеличили инфляцию в Томске

Узнать подробный отчет аналитиков банка об инфляции можно на их сайте.


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