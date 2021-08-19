В части лесов Томской области ввели карантин из-за распространения елового усача

Выявить наличие вредителя удалось во время мониторинга Россельхознадзора и томского филиала Всероссийского центра карантина растений.

«Управлением утверждена программа локализации и ликвидации популяции карантинного объекта и установлен карантинный фитосанитарный режим», — говорится в сообщении.

По данным открытых источников, малый черный еловый усач – вид жуков подсемейства ламиин (Lamiinae). Считается вредителем древесины. Перед откладыванием яиц самке усачей требуется дополнительное питание на молодых веточках и хвое. Оплодотворенная самка делает надсечки в коре, куда выкладывает яйца. После личинки делают в коре ходы, а к осени углубляются в ствол дерева. В специальной выемке, устланной опилками, личинка окукливается, а молодой жук выбирается из ствола через отверстие. Обитает в местах произрастания ели и недалеко от деревообрабатывающих комбинатов, куда завозится с древесиной. Часто встречается на вырубках и ветровалах, где питается хвоей и лубом деревьев.