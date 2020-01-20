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В бытовке на пилораме произошел пожар. Два человека погибли
6 часов назад
Пожар в бытовке на улице Профсоюзной произошел в Томске. В результате два человека погибли, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 7 утра в воскресенье, 19 января. На территории пилорамы горела дощатая бытовка. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Потушили огонь в 9.42.
В тушении участвовали 12 человек. В результате обгорели стены внутри и снаружи бытовки, обрушилось потолочное перекрытие. Площадь пожара составила 54 кв. м.
Пожарные обнаружили тела двух мужчин, их личности устанавливаются.
Причина пожара устанавливается.
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