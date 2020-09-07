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07 сентября,
2020
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В Бурятии второй раз в России записали «брачную песню» снежного барса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Автоматические камеры, установленные на хребтах Большой Саян и Тукинские гольцы, записали «брачную песню» снежного барса. Это лишь второй случай записи за время наблюдения за ирбисами в России.

В Бурятии второй раз в России записали «брачную песню» снежного барса

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) записали голос барса по имени Мунко в марте 2020 года, когда у этих кошек начинается период гона. В организации отмечают, что ирбиса записали днем: это большая удача, потому что ирбисы наиболее активны в сумерках.

Для нас самая лучшая новость — новость о котятах, — говорит глава проектов фонда «Мир вокруг тебя» Лариса Буянтуева. — Значит у популяции снежных барсов повышаются шансы на выживание. Любовный зов — лучшее, что мы могли услышать. Пусть снежные барсы создают пары и радуют нас потомством.

Видео: На видео ирбис Мунко обходит камень и призывно мяукает.

Добавим, что первый случай брачного зова снежного барса также записали в Бурятии. Тогда в камеры попал рев снежного барса по имени Димка.


По данным WWF, в России обитает 70−90 ирбисов. В 2019 году специалисты зафиксировали 65 особей. Эксперты считают, что 42-43 из них живут на Алтае, 12 — в Туве, еще 9 — в Бурятии. 


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