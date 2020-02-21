В Бурятии врачи выходили ребенка размером с шариковую ручку

Ребенок родился на 23-й неделе беременности и был размером с шариковую ручку, сообщает пресс-служба Минздрава Бурятии. Чтобы выходить ребенка, врачам потребовалось четыре месяца. В феврале ребенка выписали домой с весом 2 килограмма 642 грамма.





«Работу детских реаниматологов нередко называют чудом. Они выхаживают и лечат деток, которых даже страшно взять на руки, а тем более проводить какие-то процедуры. Но тем не менее статистика объективна – увеличивается выхаживание детей с экстремально низкой массой тела», – рассказали в Минздраве Бурятии.