В Бурятии отпустили бизнесмена, сбившего насмерть девушку на джипе лидера ЕР

Прибайкальский районный суд Улан-Удэ освободил бизнесмена Галуста Пилосяна, который признался в том, что сбил 17-летнюю девушку возле села Батурино 5 января. Машину связывают с лидером регионального отделения «Единой России» Баиром Жамбаловым.

Постановление Прибайкальского районного суда Улан-Удэ об освобождении Пилосяна за подписью Олега Абидуева опубликовала на своей странице в Фейсбуке общественница Дора Хамаганова. Суд принял во внимание наличие постоянного места жительства у бизнесмена, его сердечно-сосудистые заболевания и троих детей на иждивении.





Несмотря на признание Пилосяна в совершенном ДТП, он был освобожден из-под стражи в зале суда.





«Да, Тимур Асалханов — профессионал высокого класса. Один из сильнейших адвокатов, вероятно, не только в Бурятии, но и в России. Специализируется по уголовному праву. Выиграл множество сложных процессов, — пишет Хамаганова. — И, скорее всего, у обвиняемого Галустяна, владельца бизнеса с многосотмиллионными доходами, и у «свидетеля» Баира Жамбалова, вице-спикера Народного Хурала, секретаря политсовета «Единой России», есть средства, чтобы оплачивать работу опытного, знающего адвоката экстра-класса. И в итоге обвиняемый Пилосян, успешный бизнесмен, по решению судьи отпущен на свободу. Встречал рождественский вечер за сытным столом, в кругу счастливой семьи. А в это же время житель маленького села Батурино Максим Бурчевский занимался скорбными приготовлениями. К похоронам старшей дочери».





Общественница также написала, что ни обвиняемый, ни никто из свидетелей не предложили отцу погибшей девушки никакой финансовой помощи.

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По сведениям газеты «Номер один», автомобиль, на котором Пилосян сбил девушку, принадлежал секретарю регионального отделения «Единой России», вице-спикеру Народного Хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Он тоже был в компании рыбаков, но издание утверждает, что на обратном пути они с Пилосяном «поменялись машинами».





Галуст Пилосян зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся производством мучных изделий. Кроме того, он гендиректор и соучредитель ООО «БайкалСнабСтрой». Компания, по данным сервиса RusProfile, получила муниципальные и государственные контракты на общую сумму более 700 млн рублей. Пилосян также один из учредителей «Союза армян России» в Бурятии.