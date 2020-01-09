В Бурятии отпустили бизнесмена, сбившего насмерть девушку на джипе лидера ЕР

Прибайкальский районный суд Улан-Удэ освободил бизнесмена Галуста Пилосяна, который признался в том, что сбил 17-летнюю девушку возле села Батурино 5 января. Машину связывают с лидером регионального отделения «Единой России» Баиром Жамбаловым.
Постановление Прибайкальского районного суда Улан-Удэ об освобождении Пилосяна за подписью Олега Абидуева опубликовала на своей странице в Фейсбуке общественница Дора Хамаганова. Суд принял во внимание наличие постоянного места жительства у бизнесмена, его сердечно-сосудистые заболевания и троих детей на иждивении.
Несмотря на признание Пилосяна в совершенном ДТП, он был освобожден из-под стражи в зале суда.
«Да, Тимур Асалханов — профессионал высокого класса. Один из сильнейших адвокатов, вероятно, не только в Бурятии, но и в России. Специализируется по уголовному праву. Выиграл множество сложных процессов, — пишет Хамаганова. — И, скорее всего, у обвиняемого Галустяна, владельца бизнеса с многосотмиллионными доходами, и у «свидетеля» Баира Жамбалова, вице-спикера Народного Хурала, секретаря политсовета «Единой России», есть средства, чтобы оплачивать работу опытного, знающего адвоката экстра-класса. И в итоге обвиняемый Пилосян, успешный бизнесмен, по решению судьи отпущен на свободу. Встречал рождественский вечер за сытным столом, в кругу счастливой семьи. А в это же время житель маленького села Батурино Максим Бурчевский занимался скорбными приготовлениями. К похоронам старшей дочери».
Общественница также написала, что ни обвиняемый, ни никто из свидетелей не предложили отцу погибшей девушки никакой финансовой помощи.
По сведениям газеты «Номер один», автомобиль, на котором Пилосян сбил девушку, принадлежал секретарю регионального отделения «Единой России», вице-спикеру Народного Хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Он тоже был в компании рыбаков, но издание утверждает, что на обратном пути они с Пилосяном «поменялись машинами».
Галуст Пилосян зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся производством мучных изделий. Кроме того, он гендиректор и соучредитель ООО «БайкалСнабСтрой». Компания, по данным сервиса RusProfile, получила муниципальные и государственные контракты на общую сумму более 700 млн рублей. Пилосян также один из учредителей «Союза армян России» в Бурятии.