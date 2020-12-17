В Бурятии на свинокомплексе, принадлежащем «Сибагро», от удара шлангом погиб человек

Один человек погиб и двое получили травмы на свинокомплексе «Восточно-Сибирский» в селе Усть-Брянь в Бурятии. Свинокомплекс входит в холдинг «Сибагро».

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Республике Бурятия, 14 декабря трое сотрудников свинокомплекса получили задание по очистке вакуумного шланга большого диаметра для его последующей скрутки на хранение. Работники для разрушения замерзших нечистот присоединили шланг к компрессору для подачи через него воздуха под высоким давлением.





«При включении компрессора под действием потоков воздуха шланг пришел в движение и резким сильным ударом сбил находившихся рядом работников. В результате полученных повреждений один из них скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.





По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).



