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17 декабря,
2020
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В Бурятии на свинокомплексе, принадлежащем «Сибагро», от удара шлангом погиб человек

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

Один человек погиб и двое получили травмы на свинокомплексе «Восточно-Сибирский» в селе Усть-Брянь в Бурятии. Свинокомплекс входит в холдинг «Сибагро». 

В Бурятии на свинокомплексе, принадлежащем «Сибагро», от удара шлангом погиб человек

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Республике Бурятия, 14 декабря трое сотрудников свинокомплекса получили задание по очистке вакуумного шланга большого диаметра для его последующей скрутки на хранение. Работники для разрушения замерзших нечистот присоединили шланг к компрессору для подачи через него воздуха под высоким давлением.


«При включении компрессора под действием потоков воздуха шланг пришел в движение и резким сильным ударом сбил находившихся рядом работников. В результате полученных повреждений один из них скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.


По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).


В Бурятии на свинокомплексе, принадлежащем «Сибагро», от удара шлангом погиб человек
Фото: предоставлено пресс-службой следственного управления СКР по Республике Бурятия

В свою очередь, агентство «Интерфакс» пишет со ссылкой на представителя «Сибарго», что  несчастный случай не отразился на работе свинокомплекса.


«Предприятие также проводит внутреннее расследование. Свинокомплекс окажет помощь в лечении пострадавших и возьмет на себя другие расходы, которые могут понадобиться в связи со случившимся», — приводит агентство слова представителя компании.


Напомним, что составе холдинга «Сибагро» находится 11 производственных предприятий. Это семь свиноводческих комплексов – в Томской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия;  три мясокомбината в Томске, Новосибирске и Екатеринбурге и птицефабрика «Томская». Бенефициаром «Сибагро» является Андрей Тютюшев.

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