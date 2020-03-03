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03 марта,
2020
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Новости

В Бурятии из-за угрозы коронавируса отменили международный турнир по борьбе

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение отменить Международный турнир по вольной борьбе Baikal Open из-за угрозы коронавируса. По данным на сайте правительства республики, на участие в соревнованиях подали заявки спортсмены из 16 стран.

В Бурятии из-за угрозы коронавируса отменили международный турнир по борьбе

Решение об отмене турнира было принято на совещании с участием республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения эпидемии, сотрудников регионального Роспотребнадзора, Минздрава и главы республики. 

В Бурятии реализуются усиленные меры по обеспечению эпидемиологической безопасности, — говорится в сообщении. — Все службы приведены в режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

При этом, как сообщает правительство Бурятии, на территории республики нет больных с официально зарегистрированной коронавирусной инфекцией. 

XXV Международный турнир по вольной борьбе Baikal Open планировали провести с 5 по 7 марта в Улан-Удэ. На участие в соревнованиях зарегистрировались около 250 спортсменов из 16 стран.

Как сообщает издание «Ведомости», 2 марта в России зафиксировали шестой случай заражения коронавирусом. Заболевание у мужчины проходит в легкой форме, состояние удовлетворительное.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ко 2 марта число умерших от коронавируса превысило 3 тысячи человек, насчитывается около 89 тысяч заболевших. 90% случаев заражения — в Китае.

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