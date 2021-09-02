В Бурятии ввели режим ЧС в Улан-Удэ и нескольких районах из-за паводка

Из-за паводковой ситуации в Бурятии, которая осложнилась в последние дни, в регионе ввели режим ЧС. Режим будет действовать в нескольких районах — Кяхтинском, Селенгинском, Иволгинском, Тарбагатайском и в столице республики — Улан-Удэ.
В Улан-Удэ ко второму сентября уровень воды в главном притоке Байкала, реке Селенге увеличился на 19 сантиметров и достиг 262 (критической считается отметка в 330 сантиметров). Для выхода на пойму реке достаточно 230 сантиметров. Вода затопила прибрежные районы города. Особенно сложная обстановка сейчас в СНТ «Черёмушки» и СОНТ «Судостроитель», на некоторых улицах вода в домах поднялась выше пола. Затопило также школу №44, которая находится на Левом берегу Селенги. На территории прибрежных районов круглосуточно дежурят специалисты МЧС. Для размещения жителей организуют 15 пунктов временного размещения на базе двух загородных лагерей и гостиниц с горячим питанием.
Вода наступает также в пригородном Иволгинском районе республики, там в местной школе отменили уроки и развернули пункт временного размещения.
Как сообщили в правительстве Бурятии, в Кяхтинском районе с 24 августа в Наушках грунтовые воды вышли в подполья 125 домов, а поверхностными водами подтопило 220 придомовых участков и 86 домов в поселках Наушки, Хоронхой и Усть-Кяхта. Району выделили 4,2 млн рублей на оказание единовременной помощи пострадавшим.
В Селенгинском районе обстановку с паводком осложнили дожди. Поднялся уровень воды в реках Темник, Цаган-Гол и Селенга. Размыло береговую линию Темника и автомобильную трассу, вода повредила элементы моста на дороге Ташир-Удунга. Из-за подъема Цаган-Гол в селе Гусиное Озеро вода зашла на придомовые территории 15 жилых домов, в 8 из них затопило подвалы. Повышение уровня воды в озере Торма привело к угрозе подтопления домов в Селендуме. Правительство выделило району 3,6 млн рублей на восстановление дорог, моста, а также на берегоукрепление и помощь пострадавшим жителям.