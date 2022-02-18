В Бурятии родственников больных разрешили пускать в «красную зону» для ухода

Родственников госпитализированных с коронавирусом в Бурятии решили пускать в «красные зоны» для ухода за больными из-за нехватки медицинского персонала, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Такое решение приняли после посещения ковидного стационара при Республиканской клинической больнице. По словам министра, сейчас в учреждении находятся пациенты самого разного профиля — онкологические больные, пациенты, которые ждут хирургических операций или восстанавливаются после них, госпитализированные для гемодиализа, у многих есть сопутствующие заболевания. При этом лечение от коронавирусной инфекции проходят 257 пациентов, 36 из них находятся в реанимации.

«Видя обращения граждан, во избежание недопониманий, мы с докторами решили предложить родственникам возможность посещения стационара. Родные пациентов смогут помогать ухаживать, особенно за пожилыми пациентами, которые нуждаются в заботе и внимании родных людей», — сообщила министр в Instagram.

Чтобы попасть в «красную зону» родственникам нужно пройти ПЦР-тестирование и приобрести необходимые средства индивидуальной защиты, согласовать нахождение с руководством больницы.

Напомним, в октябре 2021 года житель Томска переоделся в защитный костюм врача и пробрался в «красную зону» к 84-летней бабушке, которая попала в ковидный госпиталь МСЧ № 2 с пневмонией. По его словам, бабушка находилась в жутких условиях: «ее не лечат, не меняют подгузники, она на кислороде, а кислородная трубка при этом на лбу, и никто не поправляет». Свои действия внук записал на видео. Мужчина говорил, что не смог дозвониться до местных органов власти и полетел в Москву, чтобы подать заявление в приёмную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. После публикации истории и видео на ТВ2 информация разошлась по многим СМИ, в том числе федеральным. Мужчина рассказывал, что получил в свой адрес угрозы, а также опасался вернуться в Томск из страха, что его задержат, в итоге он решил покинуть Россию. Областной департамент здравоохранения, Росздравнадзор и Следственный комитет обещали проверить качество оказания помощи в МСЧ № 2.

30 октября стало известно, что 84-летняя пациентка респираторного госпиталя при МЧС № 2 скончалась. Причиной смерти, по данным медиков, стала коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Читайте также:

Миссия невыполнима: внук три дня в роли врача ухаживал за бабушкой в красной зоне МСЧ №2 в Томске

Уход осуществляется постоянно: МСЧ №2 о пациентке, внук которой пробрался в ковидный госпиталь

Томский СКР и Росздравнадзор проверят МСЧ №2, в которой внук под видом врача ухаживал за бабушкой