В Бурятии местные жители закопали яму, в которой находилась собака с щенками

В Улан-Удэ местные жители специально закопали яму, в которой находилась совсем недавно ощенившаяся собака и ее щенки. Об этом сообщили зоозащитники фонда «Собака счастья». Взрослое животное смогло выбраться, но живы ли щенки — неизвестно.
«А вы знаете, куда чаще всего горе-хозяева увозят животных на верную смерть? Правильно, в лес. Туда, где им никто не сможет помочь. Именно так в конце августа некто вывез в лес домашнюю беременную собаку. Она сидела у дороги и ждала, когда хозяин вернется. Выла по ночам, просила помощи. А местные жители лишь раздражались от её воя. Так прошло целых полтора месяца», — говорится в сообщении.
Пять дней назад собака ощенилась в глубокой яме. После чего местные жители зарыли ее и завалили всем, лишь бы животные не выжили. Собака сумела выбраться, теперь зооволонтеры ищут для нее передержку.
«Сколько мы уже занимаемся нашим делом, а к человеческой жестокости так и не привыкли. Что должно быть в головах у людей, чтобы они так хотели смерти несчастным животным?»
В фонде открыли сбор денег на помощь животным и отметили, что достать щенков, если они еще живы, теперь могут только спасатели.