В Бурятии местные жители закопали яму, в которой находилась собака с щенками

«А вы знаете, куда чаще всего горе-хозяева увозят животных на верную смерть? Правильно, в лес. Туда, где им никто не сможет помочь. Именно так в конце августа некто вывез в лес домашнюю беременную собаку. Она сидела у дороги и ждала, когда хозяин вернется. Выла по ночам, просила помощи. А местные жители лишь раздражались от её воя. Так прошло целых полтора месяца», — говорится в сообщении.