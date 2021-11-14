В Бурятии хирурги удалили огромную опухоль новорожденной девочке

Огромную врожденную опухоль на копчике удалили у новорожденной девочки в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба медучреждения. «Ребенок родился месяц назад с нормальным весом, можно сказать вполне здоровым, если бы не эта огромная врожденная опухоль в нижней части спины. Откладывать ее удаление далее было нельзя», — пояснили в больнице.

Оперировал малышку хирург из Иркутска Юрий Козлов.



«Пасмурное тихое утро. В Иркутск, кажется наконец пришла зима, — пишет в Instagram детский хирург Юрий Козлов, — Мысленно просил ее задержаться где-нибудь под Новосибирском, чтобы дорога в Улан-Удэ была сухой и без сюрпризов, но в Бурятию мы приехали вместе со снегом. Не знаю, ждали ли его, нас с Чимитом Очировым @prosto_off в детской республиканской больнице @drkb_03 ждала маленькая девочка с огромной опухолью. Малышке от рождения месяц и справиться с врожденной крестцово-копчиковой тератомой нужно было как можно скорее. Такие образования мало того, что деформируют окружающие органы и заставляют все ресурсы организма трудиться с увеличенной нагрузкой, есть риск перерождения их в злокачественные».