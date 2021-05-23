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23 мая,
2021
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В ботсаду ТГУ зацвели «ушастые» кактусы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В суккулентном отделе Ботанического сада расцвели два вида опунции. В разных странах их называют «колючая груша», «ушастый кактус», «берберийские фиги», «фиговый кактус» и «дикий инжир».  В некоторых странах их используют в качестве еды, сосуда с водой и даже непреодолимым забором. О цветении кактусов сообщает пресс-служба ТГУ.

В ботсаду ТГУ зацвели «ушастые» кактусы

«Родина данного растения – Центральная и  Южная Америка, — приводит пресс-служба слова руководителя экскурсионного бюро СибБС ТГУ Анастасии Войцеховской. — Плоские округлые сегменты опунции – это не листья, а видоизмененные побеги — кладодии. А настоящие листья на кладодиях опадают или превращены в колючки. Колючки защищают опунции от палящего солнца и от животных».


Эти кактусы вооружены почти невидимым, но страшным оружием – глохидиями. Это полупрозрачные, очень маленькие зазубренные иголочки, которые во множестве растут вокруг главной колючки. Они легко отрываются от кактуса и, попадая под кожу, вызывают болезненное воспаление, зуд и раздражение.​

В ботсаду ТГУ зацвели «ушастые» кактусы

Из плодов этих суккулентов готовят мармелады и ликеры. Цветут опунции один раз в год одиночными цветками желтого, оранжевого или красного цвета. В ботсаду отмечают, что сейчас можно увидеть обильное цветение самого взрослого экспоната коллекции – бразилиопунции, возраст которой около 50 лет.


«Данный суккулент больше похож на дерево, нежели на кактус. Сейчас на нём можно увидеть более 100 жёлтых цветов. Кроме бразилиопунции в оранжерее также можно полюбоваться на цветение опунции индийской или инжирной», — добавляют в ботсаду.


Добавим, что сейчас коллекция суккулентов насчитывает 1000 видов. Из них более 30 видов – опунции. Основную часть коллекции составляют кактусы. заключается в том, что его цветение длится всего несколько часов с десяти часов вечера до двух часов ночи. При этом на «лунном кактусе» раскрываются большие цветы кремового цвета с тонким запахом ванили. Их диаметр достигает 20 сантиметров.


На цветение кактусов можно полюбоваться в субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00.

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