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04 октября,
2020
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В ботаническом саду ТГУ впервые зацвела душистая орхидея-бык

ТВ2
ТВ2
19 минут назад

Орхидея-бык – стангопея душистая – впервые зацвела в Сибирском ботаническом саду. Томичи могут полюбоваться на ароматные цветы в течение двух недель по субботам и воскресеньям. Об этом сообщается в Instagram Сибирского ботанического сада ТГУ. 

В ботаническом саду ТГУ впервые зацвела душистая орхидея-бык
Фото: https://www.instagram.com/botsad_tomsk/

Орхидеями-быками называют растения из рода стангопея – у этих орхидей на губе имеется два длинных изогнутых выроста, напоминающих рога быка. В коллекции ботсада ТГУ три разных вида орхидей-быков, два из которых ежегодно цветут.


«В этом году впервые зацвела стангопея душистая (Stanhopea graveolens) – эта орхидея была подарена нашему саду коллегами из ботанического сада Иркутского государственного университета в 2011 году и вот, спустя 10 лет, она наконец-то зацвела крупными жёлтыми и очень ароматными цветками!», — пояснили специалисты ботсада. 


В природе эта орхидея растет в тропических лесах Мексики, Гватемалы и Гондураса.


Напомним, 19 сентября Сибирский ботанический сад ТГУ открыл свои двери для посетителей. В режиме самостоятельной экскурсии все желающие смогут посмотреть уникальные коллекции растений. Посетить оранжереи СибБС можно по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00 часов (вход платный), прогуляться по территории сада можно бесплатно ежедневно с 9 утра до 18 вечера. При себе нужно иметь маску.  


В 2020 году Сибирский ботанический сад отмечает 140-летие с момента основания. В его оранжерейно-тепличном комплексе собраны уникальные для северных регионов планеты растительные фонды: свыше 9000 видов, форм и сортов растений, из них около 4000 тропических и субтропических. Площадь комплекса – 6500 квадратных метров. Площадь всей территории сада составляет 10 га. 



Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2

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