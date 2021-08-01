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Главная Новости В Ботаническом саду ТГУ впервые зацвела орхидея-инопланетянин
Новости

В Ботаническом саду ТГУ впервые зацвела орхидея-инопланетянин

ТВ2
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25 минут назад

В 2020 году Эндаумент-фонд ТГУ выделил 500 тысяч рублей на проекты, связанные с развитием Сибирского ботанического сада. Эти средства были израсходованы на улучшение экспозиций и внутри оранжерей, и в парковом пространстве сада. В том числе — была закуплена коллекция экзотических орхидей. Недавно одна из них впервые зацвела, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Автор:  https://www.tsu.ru

Это орхидея-инопланетянин. Директор Сибирского ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров рассказал:

– Экзотическая орхидея психопсис родом из тропических лесов Центральной и Южной Америки, своё научное родовое название она получила в честь древнегреческой богини Психеи, которую изображали в виде девушки с крыльями бабочки. Своё же народное название – «орхидея-инопланетянин» – она получила за очень необычную форму цветка, напоминающего крылатого пришельца с тремя отростками на голове. Такую форму цветок орхидеи приобрел в процессе эволюции – мимикрируя под внешний вид насекомых-опылителей. В утренние часы цветки психопсиса имеют тонкий абрикосовый аромат.

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