В Ботаническом саду ТГУ впервые зацвела орхидея-инопланетянин
В 2020 году Эндаумент-фонд ТГУ выделил 500 тысяч рублей на проекты, связанные с развитием Сибирского ботанического сада. Эти средства были израсходованы на улучшение экспозиций и внутри оранжерей, и в парковом пространстве сада. В том числе — была закуплена коллекция экзотических орхидей. Недавно одна из них впервые зацвела, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.
Это орхидея-инопланетянин. Директор Сибирского ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров рассказал:
– Экзотическая орхидея психопсис родом из тропических лесов Центральной и Южной Америки, своё научное родовое название она получила в честь древнегреческой богини Психеи, которую изображали в виде девушки с крыльями бабочки. Своё же народное название – «орхидея-инопланетянин» – она получила за очень необычную форму цветка, напоминающего крылатого пришельца с тремя отростками на голове. Такую форму цветок орхидеи приобрел в процессе эволюции – мимикрируя под внешний вид насекомых-опылителей. В утренние часы цветки психопсиса имеют тонкий абрикосовый аромат.