В Ботаническом саду ТГУ впервые зацвела орхидея-инопланетянин

В 2020 году Эндаумент-фонд ТГУ выделил 500 тысяч рублей на проекты, связанные с развитием Сибирского ботанического сада. Эти средства были израсходованы на улучшение экспозиций и внутри оранжерей, и в парковом пространстве сада. В том числе — была закуплена коллекция экзотических орхидей. Недавно одна из них впервые зацвела, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.