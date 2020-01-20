В большинстве рыбы Томской области превышено содержание тяжелых металлов

Однако в Россельхознадзоре подчеркивают, что повышенное содержание тяжелых металлов фиксировалось в рыбе не только Колпашевского завода, но и других предприятий, где используется рыба, выловленная в Томской области. До завершения проверок ведомство не называет конкретные предприятия.

Напомним, в ноябре 2019 года в продукции Колпашевского рыбозавода Россельхознадзор обнаружил превышение содержание ртути почти в два раза. Карась и окунь, о которых идет речь, вылавливались в Оби на территории Колпашевского района. Директор предприятия тогда не согласился с результатами экспертизы — дополнительную провел Роспотребнадзор, который не выявил нарушений. Позже Россельхоз провел еще одно исследование и вновь обнаружил нарушения. Расхождение результатов с экспертизой Роспотребнадзора ведомство объяснило более современной техникой, которую использует Россельхознадзор при работе. Сейчас для того, чтобы разобраться в конфликте ведомства и рыбозавода, создана межведомственная комиссия. В нее входят представители природоохранных служб, Рыбнадзора, департамента природных ресурсов, рыбного и охотничьего хозяйства, Роспотребнадзора, силовых структур.

Из 18 отобранных на территории региона проб водных биологических ресурсов в 10 выявили содержание тяжелых металлов, сообщил и. о. руководителя томского Россельхознадзора Вадим Чиркин.

«Копашевский завод да. Он прогремел, но вы других случаев еще не знаете. Это один из случаев, найденных при проведении пищевого мониторинга, который организован по государственному заданию. Из центрального ведомства нам сообщили о необходимости мониторинга именно по Томской области. Мы выявляли соответствие продукции нормам по микробиологическим показателям, содержанию лекарственных средств, наличию тяжелых металлов, остатков вредных веществ. Если смотреть статистику, то наибольшее несоответствие у нас было выявлено по водным биологическим ресурсам, по наличию тяжелых металлов в них», — сказал и. о. руководителя Россельхознадзора Вадим Чиркин.





По его словам, перед ведомством стоит задача найти источник появления опасных веществ в рыбе.





«Пока источник мы не нашли. Что касается рыбы, превышения огромные. Было выявлено превышение паров ртути. Не обязательно у нас в Томской области источник загрязнения находится, так как рыба проходная. Комиссия сейчас работает, поэтому пока мы еще не пришли к единому пониманию сложившейся ситуации. Центральный аппарат — Москва — держит на особом контроле», — отметил Чиркин.





Сейчас, чтобы найти источник загрязнения, томский Россельхознадзор пытается взаимодействовать с коллегами из других регионов.





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