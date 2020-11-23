В больницы Томской области поставили дополнительные резервные источники питания

27 медучреждений Томской области обеспечили дополнительными источниками электроэнергии. Это необходимо, чтобы аппараты ИВЛ работали даже при отключении электричества.





Так, за каждым резервным источником энергии закрепили оперативно-выездную бригаду.

Совместно с руководителями больниц специалисты компании «Россети Томск» проработали комплекс мероприятий по оперативному подключению резервного источника питания.





«Ни одно медучреждение даже на минуту не может остаться без электроэнергии. Мы освободили часть производственного персонала, чтобы в круглосуточном режиме контролировать бесперебойную работу электрооборудования», — отметил главный инженер компании «Россети Томск» Олег Кинаш.





По его словам, при любом технологическом нарушении энергетики смогут запитать госпиталь или поликлинику от резервного источника за несколько минут.